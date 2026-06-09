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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

حمایت از کتابخوانی نیازمند همراهی همه دستگاه‌هاست

حمایت از کتابخوانی نیازمند همراهی همه دستگاه‌هاست

کرمانشاه - رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرمانشاه بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف برای گسترش فرهنگ مطالعه تأکید کرد و کتاب را زیربنای توسعه فرهنگی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر فتاحی ظهر سه شنبه در دیدار با پربسا محمدی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان، بر ضرورت هم‌افزایی نهادهای مختلف برای توسعه فرهنگ مطالعه و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی تأکید کرد.

منوچهر فتاحی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود برای حمایت از کتابخانه‌های عمومی، اظهار کرد: در چارچوب اجرای احکام جایگزین حبس، دستگاه قضایی آمادگی دارد همکاری‌های خود را با مجموعه کتابخانه‌های عمومی گسترش دهد و زمینه بهره‌گیری هرچه بیشتر از این ظرفیت قانونی را فراهم کند.

وی با بیان اینکه مطالعه نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد فردی و اجتماعی دارد، افزود: مسیر پیشرفت جوامع از ارتقای سطح آگاهی عمومی می‌گذرد و کتاب همچنان مهم‌ترین ابزار توسعه فکری و فرهنگی به شمار می‌رود.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرمانشاه همچنین بر مسئولیت مشترک دستگاه‌ها در ترویج فرهنگ کتابخوانی تأکید کرد و گفت: دستیابی به اهداف فرهنگی بدون مشارکت و همراهی مجموعه‌های اجرایی امکان‌پذیر نیست و همه بخش‌ها باید در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

فتاحی کاهش آسیب‌های اجتماعی را از آثار مهم گسترش فرهنگ مطالعه دانست و خاطرنشان کرد: افزایش سرانه مطالعه می‌تواند در کاهش بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی مؤثر باشد و حتی در فرآیند اصلاح و بازاجتماعی شدن افراد در مراکز اصلاحی و تربیتی نقش مهمی ایفا کند.

در ادامه این دیدار، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه نیز با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی در حمایت از کتابخانه‌ها، اظهار کرد: توسعه فرهنگ مطالعه نیازمند مشارکت گسترده دستگاه‌ها و نهادهای مختلف است و کتابخانه‌های عمومی به تنهایی قادر به رفع همه چالش‌های این حوزه نیستند.

محمدی با تشریح ظرفیت‌های کتابخانه‌ای استان افزود: در حال حاضر ۸۵ کتابخانه عمومی فعال و ۲۳ کتابخانه مشارکتی در استان کرمانشاه فعالیت دارند که بخشی از آن‌ها با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف اداره می‌شوند و خدمات فرهنگی متنوعی را به شهروندان ارائه می‌کنند.

وی ابراز امیدواری کرد با تقویت همکاری میان دستگاه قضایی و نهاد کتابخانه‌های عمومی، زمینه توسعه هرچه بیشتر فرهنگ کتابخوانی و ارتقای سطح آگاهی عمومی در استان فراهم شود.

کد مطلب 6855093

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