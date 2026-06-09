به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر فتاحی ظهر سه شنبه در دیدار با پربسا محمدی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان، بر ضرورت هم‌افزایی نهادهای مختلف برای توسعه فرهنگ مطالعه و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی تأکید کرد.

منوچهر فتاحی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود برای حمایت از کتابخانه‌های عمومی، اظهار کرد: در چارچوب اجرای احکام جایگزین حبس، دستگاه قضایی آمادگی دارد همکاری‌های خود را با مجموعه کتابخانه‌های عمومی گسترش دهد و زمینه بهره‌گیری هرچه بیشتر از این ظرفیت قانونی را فراهم کند.

وی با بیان اینکه مطالعه نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد فردی و اجتماعی دارد، افزود: مسیر پیشرفت جوامع از ارتقای سطح آگاهی عمومی می‌گذرد و کتاب همچنان مهم‌ترین ابزار توسعه فکری و فرهنگی به شمار می‌رود.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرمانشاه همچنین بر مسئولیت مشترک دستگاه‌ها در ترویج فرهنگ کتابخوانی تأکید کرد و گفت: دستیابی به اهداف فرهنگی بدون مشارکت و همراهی مجموعه‌های اجرایی امکان‌پذیر نیست و همه بخش‌ها باید در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

فتاحی کاهش آسیب‌های اجتماعی را از آثار مهم گسترش فرهنگ مطالعه دانست و خاطرنشان کرد: افزایش سرانه مطالعه می‌تواند در کاهش بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی مؤثر باشد و حتی در فرآیند اصلاح و بازاجتماعی شدن افراد در مراکز اصلاحی و تربیتی نقش مهمی ایفا کند.

در ادامه این دیدار، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه نیز با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی در حمایت از کتابخانه‌ها، اظهار کرد: توسعه فرهنگ مطالعه نیازمند مشارکت گسترده دستگاه‌ها و نهادهای مختلف است و کتابخانه‌های عمومی به تنهایی قادر به رفع همه چالش‌های این حوزه نیستند.

محمدی با تشریح ظرفیت‌های کتابخانه‌ای استان افزود: در حال حاضر ۸۵ کتابخانه عمومی فعال و ۲۳ کتابخانه مشارکتی در استان کرمانشاه فعالیت دارند که بخشی از آن‌ها با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف اداره می‌شوند و خدمات فرهنگی متنوعی را به شهروندان ارائه می‌کنند.

وی ابراز امیدواری کرد با تقویت همکاری میان دستگاه قضایی و نهاد کتابخانه‌های عمومی، زمینه توسعه هرچه بیشتر فرهنگ کتابخوانی و ارتقای سطح آگاهی عمومی در استان فراهم شود.