برقراری ملاقات مردمی با مدیران قضایی یزد در طول دوره جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی اظهار کرد: خدمت‌رسانی دستگاه قضایی در ایام جنگ رمضان بدون وقفه ادامه داشته است و ملاقات‌های مردمی عمدتاً مطابق برنامه‌های از پیش تعیین‌شده صورت گرفت.

طهماسبی افزود: در طول این ایام یک‌هزار و ۱۶۳ نفر موفق به دیدار و طرح مسائل خود با مقامات قضایی و مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در استان یزد شدند.

وی با تأکید بر استمرار ارتباط مستقیم و هفتگی با مردم، اظهار داشت: علاوه بر ملاقات‌های رسمی، در حاشیه برخی مراسم‌های عمومی نیز میزهای خدمت و مشاوره حقوقی برای پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان برپا شده است.

رئیس کل دادگستری یزد تصریح کرد: عدالت تعطیل‌بردار نیست و حتی شرایط جنگ نیز نباید مانع ارائه خدمت صحیح و به‌موقع عدلیه به مردم شود.