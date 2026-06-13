به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی، با تأکید بر اینکه تکریم مراجعین و کاهش فاصله میان مردم و مسئولان قضایی اولویت اصلی دستگاه قضا در این استان است، اظهار کرد: در دو ماهه ابتدایی سال جاری، برنامه‌های مدون ملاقات مردمی با حضور فعال مدیران و قضات استان اجرایی شد که برآیند آن رسیدگی به مشکلات ۴۷۹۰ نفر از مراجعین در قالب های مختلف من جمله برنامه‌های عمومی و میزهای خدمت بوده است.

رئیس‌کل دادگستری استان یزد با ارائه آمار تفکیکی تصریح کرد: در فروردین ماه ۲۲۰۸ نفر و در اردیبهشت‌ماه ۲۵۸۲ نفر از مراجعین به صورت مستقیم با مدیران، معاونین و مسئولان قضایی دیدار کردند.

وی افزود: برای تحقق این امر، در فروردین ماه ۱۲۳ جلسه و در اردیبهشت‌ماه ۱۵۳ جلسه دیدار مردمی برگزار شد. همچنین در مسیر دستیابی به این هدف، 185 نفر از قضات استان در فروردین و ۱۳۴ نفر در اردیبهشت، در جلسات ملاقات مردمی برگزار نمودندکه این حضور، زمینه تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها را فراهم کرد.

طهماسبی با اشاره به برگزاری میزهای خدمت ویژه در زندان مرکزی یزد، خاطرنشان کرد: با هدف پیگیری وضعیت مددجویان و کاهش جمعیت کیفری، در قالب ۵ برنامه در فروردین‌ ماه، ۹۱۸ نفر و در ۵ برنامه در اردیبهشت‌ماه، ۵۶۲ نفر از مددجویان با حضور قضات دادگستری استان به صورت مستقیم دیدار و مشکلات خود را مطرح کردند.

وی در خصوص نتایج حاصل از این ملاقات‌ها اظهار داشت: خروجی این مراجعات با دقت رصد شده است؛ به‌طوری‌که از مجموع ملاقات‌ها، ۱۶۶۷ مورد منتهی به نتیجه قطعی شده و ۲۴۶۵ مورد نیز ضمن ارائه ارشادات و راهنمایی‌های لازم، مسیر قانونی خود را یافته‌اند. همچنین ۳۲۸ مورد در حال پیگیری و اقدام است و ۳۳۰ مورد نیز پس از بررسی‌های دقیق، به دلیل عدم امکان اقدام قضایی یا طی‌شدن مراحل قانونی، بایگانی شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان یزد در پایان تأکید کرد: تداوم نهضت ملاقات‌های مردمی و استقرار میزهای خدمت در مساجد، زندان‌ها و واحدهای قضایی، نمادی از اهتمام دستگاه قضا برای حل‌وفصل مشکلات مردم در سریع‌ترین زمان ممکن و افزایش سرمایه اجتماعی نظام است.