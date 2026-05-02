به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی در تجمع شبانه مردم خرمآباد در چهارباغ به مناسبت چهلم شهید حجتالاسلام «اسماعیل خطیب» وزیر اطلاعات، ضمن درود به رهبر کبیر انقلاب، رهبر شهید و ارواح پاک شهدا بهویژه شهدای جنگهای تحمیلی و شهید «سید اسماعیل خطیب» اظهار داشت: این شهید بزرگ امنیت را بااخلاق معنا میکرد.
وی گفت: امشب در چهلمین روز عروج مردی گرد هم آمدهایم که نام او بااخلاق، مسئولیت، امانتداری و مردمداری پیوند خورده است، یاد شهید «سید اسماعیل خطیب» یاد یک مقام و یک عنوان نیست، یاد یک مرام است. او از انسانهایی بود که زندگیشان درس بود نه نمایش.
شهید «خطیب» مسئولیت را صندلی قدرت نمیدید
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، ادامه داد: او آرام آمد، بیصدا خدمت کرد و بلند رفت، اما اثرش در دل مردم باقی ماند، چهلم در فرهنگ دینی، فرصتی است برای بازخوانی یک مسیر، برای اندیشیدن به یک سیره و برای زنده نگهداشتن ارزشهایی که شهیدان با زندگی خود به ما آموختهاند.
پور علی با اشاره به تواضع و سادهزیستی شهید «خطیب»، افزود: اولین ویژگی برجسته او تواضع بود، باوجود جایگاه و مسئولیت سنگین، هرگز خود را از مردم جدا نکرد. مقام، در نگاه اول وسیلهای برای برتریجویی نبود، فرصتی برای خدمت بود، در قدرت متواضع ماند. زندگیاش ساده بود، سادهزیستی که شعار نبود، او نشان داد که میتوان مسئول بود، اما مغرور نشد، میتوان در اوج بود؛ اما خاکی ماند. بزرگیاش در فروتنیاش بود.
وی با اشاره به مسئولیتپذیری شهید «خطیب»، گفت: شهید «خطیب» مسئولیت را صندلی قدرت نمیدید، آن را امانت مردم میدانست، این نگاه، اخلاق مدیریتی او بود. او باورداشت که هر مقام، هر امضا و هر تصمیم، امانتی است که باید بادقت، صداقت و وجدان از آن مراقبت کرد. در منطق او، مسئولیت یعنی پاسخگویی یعنی اگر حقی از مردم ضایع شود، این دین در جان انسان باقی میماند.
شهید «خطیب» سربازی واقعی برای مردم و نظام بود
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، افزود: مردم برای او امانت بودند و همین نگاه بود که رفتار و تصمیمهای او را ممتاز کرده بود.
پور علی، تأکید کرد: یکی از روشنترین نشانههای شخصیت او، خدمت بیصدا بود. او اهل هیاهو نبود، اهل خودنمایی نبود، اهل دیدهشدن نبود. باورداشت که ارزش کار، در نتیجه آن برای مردم است نه در سروصدای رسانهای. اهل کمگویی و دقت در سخن بود. او باورداشت که سخن مسئولانه باید سنجیده، دقیق و بهدوراز هیجانهای زودگذر باشد. گاهی سکوت او برای برخی پرسشبرانگیز بود؛ اما حقیقت آن است که سکوتش از تعهد میآمد نه از غفلت. سکوتی که ریشه در احساس مسئولیت و درک سنگینی وظیفه داشت.
وی گفت: در عرصه امنیت و مدیریت، گاهی کمگویی نشانه ضعف پنداشته میشود؛ اما درباره او، این سکوت نشانه عمق مسئولیت بود. او سربازی واقعی برای مردم و نظام بود، سربازی که کار را برای خدا میخواست و خدمت را برای آرامش جامعه. او به ما آموخت که اگر مسئولیت بهعنوان امانت مردم دیده شود، آنگاه رفتار، تصمیم و حتی سکوت مسئول نیز معنا و جهت پیدا میکند.
تأکید شهید «خطیب» بر رعایت شرع و قانون در همه مأموریتهای امنیتی و اطلاعاتی
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه شهید «خطیب» اهل مشورت بود، گفت: تصمیم عجولانه را نمیپسندید و میدانست که کار بزرگ با گوشدادن آغاز میشود، او شنیدن را بر گفتن مقدم میداشت و دیدگاه کارشناسان و همکاران را با احترام میشنید. این روحیه، او را به مدیری دقیق، متعادل و خردورز تبدیل کرده بود، در نگاه او، قدرت بدون عقلانیت خطرناک است و مدیریت بدون مشورت، لغزنده.
پور علی، بیان داشت: او میشنید، میفهمید و سپس تصمیم میگرفت. او بهخوبی میدانست که هیچ مدیری هر اندازه توانمند، نمیتواند بدون بهرهگیری از خرد جمعی تصمیمهای درست بگیرد، از همین رو در مدیریت خود به گفتوگو، مشورت و استفاده از دیدگاه دیگران اهمیت میداد و تلاش میکرد فضای همکاری و همفکری در مجموعه مدیریتی شکل بگیرد. در نگاه مدیریتی او، انسانها بزرگترین سرمایه یک سازمان بودند.
وی ادامه داد: شهید «خطیب» به کرامت کارکنان، به شأن انسانی نیروها و حفظ احترام در روابط کاری توجه ویژه داشت. همچنین بر رعایت شرع و قانون در همه مأموریتهای امنیتی و اطلاعاتی تأکید داشت. علاوهبرآن صراحت را بر سانسور و دورویی ترجیح میداد و معتقد بود، صداقت، حتی امر دشوار باشد، پایه اعتماد جامعه است.
شهید «خطیب» صداقت را پایه اعتماد میدانست
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، گفت: درعینحال، شهید «خطیب» به یک اصل مهم اخلاقی بهشدت پایبند بود. تفکیک میان مسئولیت کاری و روابط شخصی. شهید «خطیب» باورداشت که عدالت در مدیریت زمانی محقق میشود که روابط شخصی در تصمیمهای حرفهای دخالت نکند. شهید هیچگاه علیرغم مسئولیتهای فراوان و سنگین، دوستانش را فراموش نمیکرد. از حال آنان جویا میشد، بر حفظ روابط انسانی تأکید داشت. این همان نشانه یک مدیر مؤمن، مسئول و آیندهنگر است.
پور علی، یادآور شد: شاید مهمترین درس شهید «خطیب» این باشد که امنیت را بااخلاق معنا میکرد. او امنیت را صرفاً در ابزار و ساختار نمیدید؛ امنیت را در قانون، عدالت، احترام و کرامت مردم میفهمید.
وی افزود: در نگاه او، مردم مخاطب مهربانی بودند نه موضوع کنترل، امنیت واقعی زمانی شکل میگیرد که مردم در خانه و خیابان و جامعه، احساس عزت و آرامش کنند. بر این باور مقدس استوار بود که امنیت بدون اخلاق پایدار نیست، امنیت بدون کرامت مردم، ناقص است. او میدانست که اقتدار واقعی، در احترام به انسانها است و ماندگاری واقعی در اعتماد مردم.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، ادامه داد: شهید «خطیب» در زندگی فردی و اجتماعی خود نیز انسانی صادق و امانتدار بود. او صداقت را پایه اعتماد میدانست و معتقد بود جامعهای که در آن صداقت و امانتداری تقویت شود، جامعهای امنتر و پایدارتر خواهد بود.
دینداری آرام و بیادعای از ویژگیهای برجسته شهید «خطیب» بود
پور علی، بیان داشت: در کنار این ویژگیها، دینداری آرام و بیادعای او از ویژگیهای برجسته شخصیتش بود. تقوی در زندگی او بیشتر در رفتار دیده میشد تا در سخن.
او از آن انسانهایی بود که باور داشتند دین، پیش از آن که در کلمات جلوه کند باید در رفتار، اخلاق و مسئولیتپذیری دیده میشود.
وی تصریح کرد: امشب اگر بخواهیم از میراث شهید «سید اسماعیل خطیب» یک پیام روشن برای خود برداریم، آن پیام این است که مسئولیت، امانت است، نه غنیمت. خدمت وظیفه است نه نمایش. امنیت، بااخلاق معنا پیدا میکند، نه با خشونت و بیاعتمادی.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، گفت: او رفت، اما راه او باقی است. او خاموش کارکرد، اما نامش بلند ماند. او خود را ندید، اما مردم آن را دیدند. در قدرت متواضع ماند. خدمت را بیصدا انجام داد. مردم را امانت دانست و همینها است که از او یک الگو ساخته است.
پور علی، ادامه داد: امشب، در دل و جانمان، به او میگوئیم ارجع، ای شهید و بدان که راهت هنوز زنده است. ما پیمان میبندیم که راهت را ادامه دهیم؛ راهی برای خدمت بیادعا، برای امنیت بااخلاق و برای مردمداری واقعی.
نظر شما