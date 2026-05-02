سازش ۴ و نیم میلیارد ریالی در شورای حل اختلاف اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی شنبه شب در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: پویش ملی «به عشق رهبر شهید عزیزمان می‌بخشم» صورت گرفته است. پویشی که با هدف ترویج فرهنگ صلح، گذشت و همدلی در جامعه به‌ویژه در فضای پر تنش امروز راه‌اندازی شده و امیدواریم با اجرای آن، شاهد کاهش هرچه بیشتر دعاوی و پرونده‌های اختلافی باشیم.

وی افزود: پویش‌های صلح و سازش با تکیه بر اصول اساسی و محتوای سند تحول و تعالی قوه قضائیه، به‌ویژه در زمینه نهادینه کردن فرهنگ گفتگو و حل اختلافات از طریق سازش در سراسر استان خوزستان به اجرا درآمده و گامی در گسترش فرهنگ گذشت و کمک به کاهش فشارهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از اختلافات حقوقی و مالی هستند.

رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان تأکید کرد: امیدواریم این پویش که با عشق و ارادت به رهبر شهید عزیزمان و با هدف تقویت وحدت و همبستگی اجتماعی طراحی شده است، موجب آشتی بیشتر افراد و خانواده‌ها در سطح استان گردد و پرونده‌های اختلافی بیشتری با فضایی آکنده از مهر و برادری به نتیجه مثبت برسد.