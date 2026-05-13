فرمانده سپاه قزوین: دشمن در خیال بلعیدن ایران خفه خواهد شد 

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی آتانی عصر چهارشنبه در اجتماع پرشور اقوام لر، کرد و لک که در جوار گلزار شهدای قزوین برگزار شد، با تمجید از این گردهمایی وحدت‌آفرین، آن را پیامی گویا و بازدارنده برای دوستان و دشمنان انقلاب اسلامی توصیف کرد.

وی گفت: این حضور عظیم شما در قزوین، حامل پیامی آشکار است؛ آن‌جا که هدف، واحد باشد و دفاع از ایران اسلامی در میان باشد، دوباره لباس رزم بر تن می‌کنیم و آبروی قوم و ریش‌سفیدان خود را به میدان می‌آوریم. پیام نخست این گردهمایی آن است که ما می‌توانیم و در روز حادثه دوباره در کنار یکدیگر خواهیم بود.

اتحاد ملی فراتر از مرزهای جغرافیا و زبان

فرمانده سپاه استان قزوین با اشاره به انسجام مثال‌زدنی آحاد ملت، تأکید کرد: پیام دوم این اجتماع به دشمنان قسم‌خورده ماست که خود را بیهوده به زحمت نیندازند. این ملت یکپارچه است؛ جغرافیا، زبان، عناصر قومی و سلایق سیاسی نمی‌تواند میان آنان جدایی بیندازد و این اتحاد مقدس هرگز شکستنی نیست.

سردار رفیعی آتانی با مرور چهل و هفت سال خصومت‌ورزی جبهه استکبار تصریح کرد: دشمنان شما از صبح پیروزی انقلاب تا امروز هر روز نقشه نابودی ما را کشیده‌اند. ناکامی آنان نه از سر عجز ما، که به دلیل ایستادگی ملت بوده است. آن‌ها طمع به کرمانشاه و کردستان داشتند، گمان می‌کردند انقلاب نوپای شما بر سرِ پا نمی‌ماند، اما ملت ایران در تمام این ۴۷ سال، دشمنانش را با شکستی مفتضحانه بدرقه کرده است.

وی در ادامه به تشریح آخرین نقشه راهبردی دشمن پرداخت و گفت: امروز دشمنان با درس‌گیری از شکست‌های گذشته، تمام تکنولوژی مدرن و ائتلاف خود را در مقابل شما صف‌آرایی کرده‌اند تا آرزوی دیرینه بلعیدن ایران را عملی کنند؛ اما در این جمع قوم لر عرض می‌کنم که خفه خواهید شد. ملت ایران بزرگ‌تر از وهم و خیال پوشالی شماست و بلعیدن این ملت کار آسانی نیست.

فرمانده سپاه قزوین با اشاره به تلاش دشمن برای ترور فرماندهان و شکستن خطوط مرزی خاطرنشان کرد: تیر دوم آن‌ها هدف قرار دادن سردمداران وحدت و اقتدار ملی بود. آن‌ها تصور می‌کردند اگر مرکز را بزنند، مرزها فرو می‌ریزد. در آن هنگامه، هلیکوپترهایشان به آسمان آمد اما آن مرد لر عزیز ما، در حالی که تنها به خداوند وابسته بود، با کودکان خردسالش موضع گرفت و ایستاد. دختر شجاعش گفت دشمن ترسید؛ این پدران و دختران بودند که نگذاشتند مرزها بشکند.

پایان افسانه برتری هوایی دشمن

سردار رفیعی آتانی با رد عملیات روانی دشمن مبنی بر تسلط بر آسمان ایران گفت: به تعبیر سردار قالیباف، ما به روی آسمان دشمن اتوبانی به تل‌آویو گشودیم. آن‌ها قدرت دریایی و هوایی‌شان را به رخ کشیدند تا القا کنند بر آسمان ما مسلط شده‌اند، اما دیدیم که به اراده خداوند لاشه‌های آواکس‌ها و هواپیماهای پیشرفته‌شان در مهیار اصفهان و سایر نقاط تحویلشان شد.

وی در پایان تأکید کرد: آنچه دشمن در فضای رسانه‌ای به عنوان ابرقدرتی خود جار می‌زند، تمام شد. آسمان ما را تعرض کردند اما ما بر تمام آسمان آن‌ها دسترسی پیدا کردیم. این حقیقتی انکارناپذیر از قدرت ملت ایران است و امت واحده ما ثابت کرد که ما بزرگتر از خیال کوچک دشمنیم.

سردار رفیعی آتانی با اشاره به ترکیب رنگین‌کمانی ملت ایران در این گردهمایی اظهار کرد: آنچه امروز در قزوین به نمایش درآمد تصویر کوچکی از ایران بزرگ است و ما از قومیت‌های گوناگون، از لر و کرد و لک گرفته تا فارس و ترک و عرب و بلوچ، در مصاف با دشمنان ایران اسلامی، یک ملت واحد و یک مشت گره‌خورده هستیم.

وی در پایان یادآور شد: دشمن بداند که در دفاع از آب و خاک این سرزمین، هیچ زبانی بر زبان دیگر، هیچ قومی بر قوم دیگر و هیچ سلیقه‌ای بر دیگری ترجیح ندارد؛ همدلی و یکپارچگی اقوام ایرانی حصاری نفوذناپذیر در برابر هرگونه تهدید و تجاوز است.

