  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۹

بلاتکلیفی تمرینات شهرداری بندرعباس و فولاد هرمزگان در آستانه لیگ ۲

بلاتکلیفی تمرینات شهرداری بندرعباس و فولاد هرمزگان در آستانه لیگ ۲

بندرعباس - در حالی که زمان برگزاری لیگ دسته دوم فوتبال قطعی شده، دو نماینده هرمزگان هنوز تمرینات خود را آغاز نکرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه‌های کشور طبق اعلام فدراسیون، روزهای ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت‌ماه برگزار خواهد شد و برگزاری این مسابقات در دستور کار قطعی قرار دارد.

با این وجود، تیم‌های شهرداری بندرعباس و فولاد هرمزگان تاکنون زمان مشخصی برای آغاز تمرینات خود اعلام نکرده‌اند، موضوعی که می‌تواند روند آماده‌سازی این دو تیم را تحت تأثیر قرار دهد.

بر اساس تأکید فدراسیون فوتبال، هیچ تغییری در زمان برگزاری مسابقات ایجاد نخواهد شد و تیم‌ها باید مطابق برنامه از پیش تعیین‌شده در رقابت‌ها حضور پیدا کنند.

در این شرایط، انتظار می‌رود دو نماینده هرمزگان هرچه سریع‌تر با آغاز تمرینات و برنامه‌ریزی مناسب، خود را برای حضور در لیگ دسته دوم فوتبال کشور آماده کنند.

کد مطلب 6818285

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها