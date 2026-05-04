۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۱۳

ایرلند اخراج اوکراینی‌ها از منازل سازمانی دولتی را بررسی می کند

یک رسانه انگلیسی نوشت دولت ایرلند اخراج ۱۶ هزار پناهجوی اوکراینی از منازل سازمانی دولتی را بررسی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تایمز در گزارشی نوشت کولم بروفی، معاون وزیر کشور ایرلند در حال تدوین طرحی برای اخراج ۱۶ هزار پناهجوی اوکراینی از منازل سازمانی دولتی است.

وی تأکید کرد که اوکراینی‌ها باید خود به دنبال مسکن بگردند و اظهار داشت که ممکن است عده ای از اوکراینی ها هم بدون خانه و در خیابان بمانند.

از زمان شروع عملیات ویژه نظامی روسیه در شرق اوکراین، میلیون ها اوکراینی در کشورهای دیگر آواره شده اند.

مردم اروپا به شدت از حضور پناهجویان اوکراینی در کشورهایشان ناراضی هستند و معتقدند که حضور آنها موجب کمتر شدن امکانات رفاهی و معیشتی برای آنها شده است.

