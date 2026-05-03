توقف صادرات نفت کویت اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تانکر ترکرز، این مجموعه ردیابی دریایی اعلام کرده است که برای نخستین‌بار از زمان جنگ اول خلیج فارس، صادرات نفت خام کویت به صفر رسیده است. این شرکت می‌گوید تردد نفتکش‌ها در برخی مسیرهای دریایی با اختلال مواجه شده است.

به‌دنبال تنش‌های اخیر، وضعیت در تنگه هرمز ـ آبراهی که بخش قابل‌توجهی از تجارت جهانی نفت از آن عبور می‌کند ـ به موضوعی مهم در گفت‌وگوها و رایزنی‌های بین‌المللی تبدیل شده است. گزارش‌ها حاکی است که محدودیت‌ها و شرایط امنیتی جدید، نگرانی‌هایی درباره جریان انرژی در این مسیر ایجاد کرده است.

مقام‌های ایرانی تأکید کرده‌اند که تنگه هرمز برای عبور کشتی‌های تجاری باز است و هرگونه محدودیت شامل شناورهایی می‌شود که در چارچوب مقررات دریایی بین‌المللی عمل نمی‌کنند. هم‌زمان، مقام‌های آمریکایی نیز درباره وضعیت امنیت کشتیرانی در این منطقه اظهارنظر کرده‌اند و مدعی هستند که شرایط کنونی نیازمند بررسی و اقدامات بیشتر است.