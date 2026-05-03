امدادرسانی به ۵ مصدوم تصادف در محور شهرکرد به شلمزار

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن طاهری اظهار کرد: خبری مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ با یک دستگاه پراید ۱۳۱ در جاده طاقانک به شلمزار (بعد از پیچ آخر طاقانک) دریافت شد، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات جادهای شهدای امدادگر طاقانک به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: نیروهای امدادی پس از حضور در صحنه، اقدامات لازم شامل ارزیابی اولیه، ایمنسازی محل حادثه و رسیدگی به مصدومان را انجام دادند. در این حادثه ۵ نفر مصدوم شدند که یک نفر از آنان با انجام عملیات نجات فنی رهاسازی شد.
پس از ارائه کمکهای اولیه و اقدامات پیشبیمارستانی، یک نفر از مصدومان توسط نیروهای هلالاحمر و ۴ نفر دیگر توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
