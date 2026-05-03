تاثیر مصرف روزانه مولتی ویتامین ها در کُندشدن روند پیری

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که محققان پس از دو سال مصرف مولتی‌ویتامین، متوجه شدند که روند پیری بیولوژیکی در بین سالمندان کُندتر شده است.

محققان گفتند سالمندانی که مطالعه را با پیری تسریع‌شده آغاز کردند، شاهد مزایای بیشتری بودند.

«هاوارد سسو»، محقق ارشد و مدیر دستیار طب پیشگیری در بیمارستان ماساچوست، گفت: «امروزه علاقه زیادی به شناسایی راه‌هایی نه تنها برای زندگی طولانی‌تر، بلکه برای زندگی بهتر وجود دارد.»

او در یک بیانیه خبری گفت: «دیدن مزایای یک مولتی‌ویتامین مرتبط با نشانگرهای پیری بیولوژیکی هیجان‌انگیز بود. این مطالعه دریچه‌ای را برای یادگیری بیشتر در مورد مداخلات قابل دسترس و ایمن که به پیری سالم‌تر و با کیفیت‌تر کمک می‌کنند، باز می‌کند.»

آزمایش‌های پیری بیولوژیکی به بررسی فرسایش زندگی روزمره بر ژنتیک فرد می‌پردازند. بر این اساس، افراد ممکن است جوان‌تر یا پیرتر از سن تقویمی واقعی خود باشند.برای مطالعه جدید، محققان ۹۵۸ نفر با میانگین سنی۷۰ سال را استخدام کردند و آنها را در یکی از پنج گروه قرار دادند.

یک گروه روزانه عصاره کاکائو و مولتی ویتامین مصرف می‌کردند؛ گروه دیگر عصاره کاکائو و دارونما؛ گروه سوم مولتی ویتامین و دارونما؛ و گروه چهارم دو دارونما.در طول آزمایش دو ساله، محققان بارها سن بیولوژیکی افراد را با استفاده از پنج روش مختلف تجزیه و تحلیل کردند.

افراد گروه مولتی ویتامین در هر پنج "ساعت بیولوژیکی" کندی نشان دادند، با تغییراتی معادل حدود چهار ماه پیری کمتر در طول دو سال.

نتایج نشان داد افرادی که از نظر بیولوژیکی در ابتدا مسن‌تر از سن واقعی خود بودند، بیشترین بهره را بردند.

دکتر «یان بین دونگ»، محقق و مدیر موسسه پیشگیری جورجیا در کالج پزشکی جورجیا، در یک بیانیه خبری گفت: «ما قصد داریم تحقیقات پیگیری را انجام دهیم تا مشخص کنیم که آیا کُند شدن پیری بیولوژیکی- مشاهده شده از طریق این پنج ساعت (بیولوژیکی) و ساعت‌های اضافی یا جدید- پس از پایان آزمایش ادامه دارد یا خیر.»

محققان گفتند تحقیقات بیشتری برای توضیح اینکه چرا مولتی‌ویتامین‌ها روند پیری را کُند می‌کنند، مورد نیاز است.

سسو گفت: «بسیاری از مردم بدون اینکه لزوماً از فواید مصرف مولتی‌ویتامین مطلع باشند، آن را مصرف می‌کنند، بنابراین هر چه بیشتر در مورد فواید بالقوه آن برای سلامتی بدانیم، بهتر است.»