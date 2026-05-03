واکنش سازمان غذا و دارو به «سلامت» کالاهای وارداتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی، با اشاره به مأموریت دفتر بازرسی سازمان غذا و دارو، اظهار داشت: کار ما این است که مطمئن شویم هیچ محصولی بدون گذراندن مسیر قانونی و تأییدیه‌های رسمی در بازار عرضه نشود. برای این منظور، تیم‌های بازرسی در مبادی ورودی، گمرکات، انبارها و مراکز پخش به‌ صورت مستمر و سرزده حضور دارند و اسناد و شرایط نگهداری کالاها را بررسی می‌کنند.

وی افزود: وقتی محموله‌ای با مجوز رسمی سازمان غذا و دارو وارد می‌شود، یعنی تمام آزمون های ایمنی و سلامت را پشت سر گذاشته و مصرف آن برای شهروندان ایمن است. اما اگر کسی بخواهد از مسیرهای غیررسمی و بدون هماهنگی با سازمان غذا و دارو کالایی وارد کند، آن محصول از فیلترهای ارزیابی سلامت عبور نکرده و طبیعتاً سازمان غذا و دارو نمی‌تواند سلامت آن را تضمین کند.

سرپرست دفتر بازرسی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه نظارت ما بر بازار شامل همه محصولات می‌شود، تصریح کرد: بازرسان ما در سطح فروشگاه‌ها و مراکز عرضه، محصولات را از نظر داشتن برچسب اصالت، پروانه بهداشتی ورود و مشخصات واردکننده بررسی می‌کنند. هر محصول فاقد این نشانه‌ها، حتی اگر در بازار دیده شود، تحت پوشش تأییدیه سازمان غذا و دارو نیست و مصرف آن می‌تواند ریسک بهداشتی داشته باشد.

وی به پیامدهای ورود کالای غیرمجاز اشاره کرد و گفت: چنانچه محموله‌ای بدون مجوز وارد کشور شده باشد، سازمان غذا و دارو ضمن رصد و شناسایی آن، موضوع را به مراجع قضایی و انتظامی ارجاع می‌دهد. در این شرایط، مسئولیت هرگونه عارضه سلامت ناشی از مصرف آن محصول، بر عهده واردکننده غیرمجاز و توزیع‌کنندگان خارج از چرخه رسمی است.

مهرزادی با تأکید بر هماهنگی کامل بین سازمان های غذا و دارو، استاندارد، گمرک و وزارت جهاد کشاورزی با یکدیگر، اظهار داشت: تبادل اطلاعات لحظه‌ای و بازرسی‌های مشترک بین‌دستگاهی، زنجیره‌ای از نظارت‌های به‌هم‌پیوسته ایجاد کرده که ورود هرگونه محصول غیرمجاز به چرخه توزیع را عملاً غیرممکن ساخته است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان غذا و دارو اجازه نمی‌دهد هیچ محصولی بدون گذراندن مراحل ارزیابی سلامت در بازار کشور عرضه شود. محصولات دارای مجوز، ایمن و قابل اعتماد هستند و محصولات فاقد مجوز، حتی اگر در بازار دیده شوند، غیر مجازبوده و مسئولیت تهدید سلامت جامعه بر عهده واردکنندگان غیرمجاز است.