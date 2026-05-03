  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

واکنش سازمان غذا و دارو به «سلامت» کالاهای وارداتی

واکنش سازمان غذا و دارو به «سلامت» کالاهای وارداتی

سرپرست دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو گفت: چنانچه محصولی بدون اخذ مجوز و غیرقانونی وارد شود، مسئولیت هرگونه پیامد سلامت ناشی از مصرف آن مستقیماً متوجه واردکنندگان غیرمجاز است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی، با اشاره به مأموریت دفتر بازرسی سازمان غذا و دارو، اظهار داشت: کار ما این است که مطمئن شویم هیچ محصولی بدون گذراندن مسیر قانونی و تأییدیه‌های رسمی در بازار عرضه نشود. برای این منظور، تیم‌های بازرسی در مبادی ورودی، گمرکات، انبارها و مراکز پخش به‌ صورت مستمر و سرزده حضور دارند و اسناد و شرایط نگهداری کالاها را بررسی می‌کنند.

وی افزود: وقتی محموله‌ای با مجوز رسمی سازمان غذا و دارو وارد می‌شود، یعنی تمام آزمون های ایمنی و سلامت را پشت سر گذاشته و مصرف آن برای شهروندان ایمن است. اما اگر کسی بخواهد از مسیرهای غیررسمی و بدون هماهنگی با سازمان غذا و دارو کالایی وارد کند، آن محصول از فیلترهای ارزیابی سلامت عبور نکرده و طبیعتاً سازمان غذا و دارو نمی‌تواند سلامت آن را تضمین کند.

سرپرست دفتر بازرسی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه نظارت ما بر بازار شامل همه محصولات می‌شود، تصریح کرد: بازرسان ما در سطح فروشگاه‌ها و مراکز عرضه، محصولات را از نظر داشتن برچسب اصالت، پروانه بهداشتی ورود و مشخصات واردکننده بررسی می‌کنند. هر محصول فاقد این نشانه‌ها، حتی اگر در بازار دیده شود، تحت پوشش تأییدیه سازمان غذا و دارو نیست و مصرف آن می‌تواند ریسک بهداشتی داشته باشد.

وی به پیامدهای ورود کالای غیرمجاز اشاره کرد و گفت: چنانچه محموله‌ای بدون مجوز وارد کشور شده باشد، سازمان غذا و دارو ضمن رصد و شناسایی آن، موضوع را به مراجع قضایی و انتظامی ارجاع می‌دهد. در این شرایط، مسئولیت هرگونه عارضه سلامت ناشی از مصرف آن محصول، بر عهده واردکننده غیرمجاز و توزیع‌کنندگان خارج از چرخه رسمی است.

مهرزادی با تأکید بر هماهنگی کامل بین سازمان های غذا و دارو، استاندارد، گمرک و وزارت جهاد کشاورزی با یکدیگر، اظهار داشت: تبادل اطلاعات لحظه‌ای و بازرسی‌های مشترک بین‌دستگاهی، زنجیره‌ای از نظارت‌های به‌هم‌پیوسته ایجاد کرده که ورود هرگونه محصول غیرمجاز به چرخه توزیع را عملاً غیرممکن ساخته است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان غذا و دارو اجازه نمی‌دهد هیچ محصولی بدون گذراندن مراحل ارزیابی سلامت در بازار کشور عرضه شود. محصولات دارای مجوز، ایمن و قابل اعتماد هستند و محصولات فاقد مجوز، حتی اگر در بازار دیده شوند، غیر مجازبوده و مسئولیت تهدید سلامت جامعه بر عهده واردکنندگان غیرمجاز است.

کد مطلب 6818421
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها