به گزارش خبرگزاری مهر، حجت جوانمردی اظهار کرد: طرح تشدید نظارت بر بازار ادامه دارد و بازرسان اتاق اصناف و دیگر بخش‌های صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات و بسیج اصناف به طور جدی بازار را رصد می‌کنند؛ هر گونه تخلفات برابر قانون نظام صنفی همچون گرانفروشی، احتکار، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و دیگر موارد بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای رسیدگی می‌شود.

وی ادامه داد: ما در سال گذشته در فارس بیش از ۴۶ هزار و ۳۹۳ بازرسی داشتیم که هفت هزار و ۴۹ پرونده تشکیل شد؛ مبلغ پرونده‌ها ۷۳۶ میلیارد و ۵۹۴ میلیون ریال در فارس بوده است.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس گفت: در شهر شیراز در سال گذشته ۱۵ هزار و ۳۳۸ بازرسی انجام دادیم که سه هزار و ۹۰۸ پرونده به مبلغ ۵۵۶ میلیارد ریال تشکیل شده است.

جوانمردی تصریح کرد: در فقط ۴۰ روز جنگ تحمیلی، نزدیک به هفت هزار و ۳۶۳ بازرسی انجام دادیم، ۷۶۱ پرونده تشکیل شد و مبلغ پرونده‌ها ۱۲۴ میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال است.

وی تاکید کرد: در شهر شیراز در این مدت ۲ ماهه، سه هزار و ۶۴۱ بازرسی داشتیم که ۴۳۷ پرونده به مبلغ ۷۴ میلیارد و ۴۱۷ میلیون ریال تشکیل شده است.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس ادامه داد: این نشان می‌دهد که بازار به حال خود رها نشده و اتاق اصناف و دیگر بخش‌های صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات و بسیج اصناف به طور جدی بازار را رصد می‌کنند.

جوانمردی افزود: آنچه مردم عزیزمان باید بدانند این است که گرانی با گرانفروشی بسیار متفاوت است؛ مثلاً مردم عزیز امروز جنسی را با یک قیمت مشخص می‌خرند، اگر هفته بعد مراجعه کنند ممکن است همان جنس گران شده باشد، نه اینکه کاسب گرانفروشی انجام داده باشد.

وی تصریح کرد: بازار ما متاسفانه به خاطر تحریم‌های ظالمانه تحت تاثیر قرار گرفته؛ جنس‌ها تحت تاثیر قرار گرفته و گران می‌شوند.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس گفت: ما گرانی را هیچ‌وقت کتمان نمی‌کنیم و اعلام هم می‌کنیم که گرانی وجود دارد، اما گرانفروشی را رصد می‌کنیم.

جوانمردی بیان کرد: جایی که احتکار باشد را رصد می‌کنیم؛ اگر کسی دارد در حق مردم اجحاف می‌کند، اگر ظلمی می‌کند، این را ما حتما پیگیری می‌کنیم.