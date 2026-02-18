رصد بازار کالاهای اساسی در فارس؛ نگرانی از گرانی در ماه رمضان

خبرگزاری مهر، گروه استانها: ماه مبارک رمضان، علاوه بر جلوههای معنوی و عبادی، همواره با افزایش تقاضا برای برخی کالاهای اساسی همراه است؛ کالاهایی که نقش مستقیم در سبد مصرفی خانوارها دارند و کوچکترین نوسان در قیمت یا عرضه آنها میتواند آرامش روانی بازار را تحت تأثیر قرار دهد.
در سال جاری، با توجه به حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت ارز، قیمت بسیاری از اقلام ضروری خانوار با رشد چشمگیری روبهرو شده است و این وضعیت اهمیت نظارت دقیق، مستمر و هوشمندانه بر بازار را بیش از پیش آشکار میکند، نظارتی که هم ضامن تأمین بهموقع کالاها باشد و هم از بروز تخلفات احتمالی در حوزه قیمتگذاری، احتکار و گرانفروشی جلوگیری کند.
در استان فارس نیز با نزدیک شدن به ماه ضیافت الهی، دستگاههای مسئول از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف با اجرای طرحهای ویژه نظارتی، تشدید بازرسیها و رصد مستمر بازار، تلاش کردهاند ثبات قیمتها و فراوانی کالاهای اساسی را تضمین کنند.
اقلامی نظیر برنج، روغن، گوشت، مرغ، شکر، خرما و سایر کالاهای پرمصرف سفرههای افطار و سحر، در کانون توجه این طرحهای نظارتی قرار دارند.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگونه خلأ در نظارت میتواند زمینهساز التهابهای مقطعی و شکلگیری فضای روانی منفی در جامعه شود؛ از این رو هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نظارتی، برخورد قاطع با متخلفان و اطلاعرسانی شفاف به افکار عمومی، از مهمترین محورهای مدیریت بازار در ایام ماه رمضان به شمار میرود.
اکنون و در آستانه این ماه پرفضیلت، بررسی روند نظارتها، میزان آمادگی دستگاههای مسئول و وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی در استان فارس، به ویژه در شرایط جدید اقتصادی پس از حذف ارز ترجیحی، موضوعی است که میتواند تصویر روشنتری از وضعیت بازار و اقدامات انجامشده برای صیانت از حقوق مصرفکنندگان ارائه دهد.
در آستانه ماه مبارک رمضان و تعطیلات نوروز، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اجرای طرحهای ویژه نظارتی، تلاش میکند ثبات بازار کالاهای اساسی و اقلام پرمصرف را تضمین کند.
گشت های بازرسی صمت مستمر بازار را رصد می کنند
کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نظارت ویژه صمت فارس بر بازار ماه مبارک رمضان گفت: گشتهای مشترک بازرسی با همکاری سایر دستگاههای متولی و نهادهای نظارتی بهصورت مستمر و هدفمند بر بازار نظارت دارند.
وی ادامه داد: این طرح با تمرکز ویژه بر کالاهای اساسی و خدمات عمومی اجرا میشود و هدف آن ارتقای شفافیت زنجیره توزیع و صیانت از حقوق مصرفکنندگان است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس افزود: برخورد با هرگونه گرانفروشی، کمفروشی، احتکار و عرضه خارج از شبکه بدون اغماض و در چارچوب قوانین انجام میشود.
تأمین پایدار کالا یک الزام است
مجرب گفت: با توجه به افزایش تقاضا در ایام رمضان و روزهای منتهی به نوروز، برنامهریزی منسجم و علمی برای تشدید بازرسیها صورت گرفته تا از بروز نوسانات غیرمنطقی قیمتها جلوگیری شود.
وی ادامه داد: تأمین پایدار کالا، ارتقای نظم در بازار و افزایش اعتماد عمومی از مهمترین اهداف این طرح است و مشارکت شهروندان نقش مؤثری در موفقیت آن دارد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس تصریح کرد: شهروندان میتوانند هرگونه تخلف صنفی از جمله گرانفروشی، کمفروشی، احتکار و عدم درج قیمت را از طریق سامانه مرکز یکپارچه پاسخگویی ۱۲۴ گزارش کنند تا در سریعترین زمان ممکن رسیدگی شود.
آمادگی اصناف فارس برای ماه مبارک رمضان
حجت جوانمردی رئیس اتاق اصناف فارس در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی واحدهای صنفی برای ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: برابر ابلاغ اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی که به صورت سراسری صادر شده است، اصناف و رستورانها، بیرونبرها و فستفودها از طریق سامانه «پلیس من» ثبت نام میکنند تا شیوه نامه فعالیت آنان در کمیته تخصصی بررسی شود.
وی افزود: واحدهایی که شرایط لازم را دارند و در فاصله مناسب از اماکن مذهبی قرار گرفتهاند، بر اساس شیوهنامه مصوب میتوانند با حفظ حرمت ماه رمضان فعالیت کنند.
نظارت ویژه با برگزاری کارگاههای توجیهی
رئیس اتاق اصناف فارس با تأکید بر اهمیت نظارت دقیق، گفت: اتاق اصناف فارس با همکاری اداره نظارت بر اماکن عمومی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و بسیج اصناف، کارگاههای توجیهی ویژه بازرسان و ناظران برگزار کرد تا اجرای دقیق ضوابط و رعایت شئونات مذهبی در واحدهای صنفی تضمین شود.
جوانمردی افزود: صیانت از حرمت ماه مبارک رمضان و قانونمندی فعالیتهای صنفی در این ایام، اولویت اصلی اصناف است و کاسبان باید مطابق مقررات و شیوهنامههای ابلاغی عمل کنند.
رئیس اتاق اصناف فارس همچنین از اتخاذ تدابیر لازم برای ایام عید نوروز خبر داد و گفت: از ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۴ تا ۲۵ فروردین ۱۴۰۵ طرح تشدید نظارت بر اماکن به صورت منظم و دقیق انجام خواهد شد.
