امام جمعه بجنورد: ایران همچنان دست برتر را در جنگ رمضان دارد

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه‌ بجنورد که در مصلی امام خمینی(ره) ایراد شد، با اشاره به اینکه هنوز جنگ ادامه دارد، اظهار کرد: محاصره دریایی، ادامه جنگ رمضان است و تاکنون ملت ایران، رهبر انقلاب و مسئولان محکم در مقابل دشمنان صحبت کرده‌اند و این امر باید ادامه یابد. اگر دشمنان پیام ضعف را از سوی ما دریافت کند، دچار اشتباه محاسباتی می‌شود و حمله را دوباره آغاز می‌کند و برای اینکه دچار اشتباه محاسباتی نشود باید محکم صحبت و با آن‌ها برخورد کرد.

وی با تاکید بر اینکه ما همچنان دست برتر را در این جنگ داریم، ادامه داد: جنگ رمضان را دشمنان شروع کردند و ما به حکم قوانین ملی، بین‌المللی، عقل و شرع مجبور به دفاع از خود شدیم که دفاع ما بحق است و اگر دفاع نمی‌کردیم حیات، منافع، زندگی و کشور از بین می‌رفت.

حجت‌الاسلام نوری بیان کرد: از این به بعد هم تکلیف داریم در صرفه‌جویی در انرژی اهتمام جدی داشته باشیم. علاوه بر آن برای اینکه دشمنان فکر نکنند، خسته شدیم حضور شبانه را نباید فراموش کنیم. حضور یکی - دو ساعته در میدان از هر عبادتی بالاتر است.

امام‌ جمعه بجنورد تصریح کرد: همدلی و وحدت بین همه گروه، جناح و آحاد ملت همچنان باید ادامه داشته باشد و اگر در کنار هم نباشیم یاری خداوند نیز نمی‌رسد.

وی تاکید کرد: دشمنان با تمام توان به میدان آمده و رسانه‌ها را به شدت به کار گرفته‌اند و دنبال آن هستند که میان ملت و مسئولان بدبینی ایجاد کنند و مردم را خسته نشان دهند. تا امروز مردم به این رسانه‌ها توجه نکردند و در ادامه نیز نباید توجه کنند. در هیچ جایی از دنیا سراغ نداریم که مردم برای محافظت از کشور، ۸۴ روز در میدان باشند. این امر معجزه الهی است و خداوند جذبه میدان را در دل مردم قرار داده و جزو امدادهای الهی است.

حجت‌السلام نوری گفت: ثبت نام میلیون‌ها نفر جان‌فدا از دیگر پیروزی‌هایی است که در جنگ رمضان عاید ملت ایران شد.