به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: پرونده عرضه خارج از شبکه ۱۲۴ تن به ارزش ۱۹ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال سبوس یارانه‌ای در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان دلفان رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه باتوجه‌به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر توزیع کالا در شبکه رسمی، متخلف را به پرداخت ۷۶ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال معادل چهار برابر جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: بازرسان جهاد کشاورزی شهرستان دلفان در بازرسی از یک کارخانه آرد، گزارش این پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.