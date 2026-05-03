۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

تشکیل پرونده تعزیراتی برای عرضه خارج از شبکه سبوس یارانه‌ای در دلفان

خرم‌آباد - مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از تشکیل پرونده تعزیراتی برای عرضه خارج از شبکه سبوس یارانه‌ای در شهرستان دلفان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: پرونده عرضه خارج از شبکه ۱۲۴ تن به ارزش ۱۹ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال سبوس یارانه‌ای در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان دلفان رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه باتوجه‌به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر توزیع کالا در شبکه رسمی، متخلف را به پرداخت ۷۶ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال معادل چهار برابر جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: بازرسان جهاد کشاورزی شهرستان دلفان در بازرسی از یک کارخانه آرد، گزارش این پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

