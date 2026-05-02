والیبالیست ها قدرتمندتر از قبل مبارزه خواهند کرد/ رونالدو را می پرستم

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله اول اردوی تیم ملی والیبال ایران برای آماده‌سازی جهت شرکت در لیگ ملت‌های والیبال از امروز (شنبه ۱۲ اردیبهشت) آغاز شد.

سیدمحمد شروین اسبقیان در جمع ملی‌پوشان والیبال گفت: شما ورزشکاران باید در جریان اتفاقات باشید. ما به هیچ کشوری تهاجم نکردیم و نمی‌کنیم اما مورد تهاجم قرار گرفتیم.

وی ادامه داد: من رونالدو را می‌پرستم چون حاضر نیست با ورزشکار رژیم صهونیستی عکس بگیرد. او مسلمان نیست اما تفکرات آزاد اندیش دارد. ورزشکاران ما باید در مسیری اینچنینی باشند.

اسبقیان ادامه داد: باید به کاروان بازی‌های ساحلی که به نام «ناو گروه دنا» مزین شده بود، تبریک بگویم که برای اولین بار و در این شرایط جنگی سوم شد. این نشان می‌دهد امروز ورزشکاران ما بیشتر از گذشته مبارزه می‌کنند.

معاون وزیر افزود: مطمئن هستم والیبالیست‌های ما هم بیشتر از همیشه مبارزه می‌کنند. به خاطر اینکه به دنیا نشان بدهیم پرچم ایران به دست ایرانی همیشه سرفراز خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسبقیان در جمع خبرنگاران نیز گفت: مجدداً یاد و نام شهدای امام عزیز، شهدا و همچنین یاد و نام رهبر شهید را گرامی می‌دارم و برای سلامتی حضرت آیت‌الله آقا سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر فرزانه‌مان، سلام، صلوات و درود می‌فرستم.

وی گفت: توفیق داشتم امروز در اولین روز از تشکیل اردوی تیم ملی والیبال حضور پیدا کنم. کار قشنگی فدراسیون والیبال انجام داده بود، اینکه یاد و نام شهدای دبستان میناب، این فرشتگان آسمانی را هم گرامی داشته بودند. این یک کار فرهنگی بود و قطعاً ما با این شهدا زندگی می‌کنیم و نباید از حافظه ذهنی ما پاک شود، به این دلیل که هرچه داریم از شهداست.

معاون وزیر اظهار داشت: وزارت ورزش و جوانان استراتژی‌اش این است که از تهدیدها فرصت بسازد. ما دیدیم کاروان ما در ثانیه‌های پایانی موفق شد رتبه سوم را برای اولین‌بار به دست بیاورد و تاریخ‌سازی کند. همچنین کشتی‌گیران ما در رده‌های فرنگی و آزاد مجدداً قهرمان آسیا شدند.

وی گفت: این‌ها در شرایط خاص و جنگی اتفاق افتاد. ما بنا داریم در هر شرایطی تمرینات منسجم فدراسیون‌های مختلف را برگزار کنیم؛ به‌طوری‌که در تعطیلات عید هم اردوهای ما در استان‌هایی که امن بودند و برای ما از نظر سلامتی ورزشکاران اهمیت داشت، تشکیل شد و کاروان اعزام شد.

اسبقیان تاکید کرد: همین الان هم در دستور کار قرار گرفته که اردوهای ما برای حضور موفق در بازی‌های آسیایی ناگویا و پاراآسیایی ناگویا در استان‌های مختلف برگزار شود.

وی گفت: رویدادهای مهمی پیش‌رو داریم؛ هم جوانان داکار و هم بازی‌های ناگویا برای ما اهمیت دارد. بنابراین با تدابیری که آقای دکتر دنیامالی، وزیر محترم ورزش و جوانان داشتند، و در جلسات تخصصی که ادامه دارد، این برنامه‌ها در حال پیگیری است.

اسبقیان خاطرنشان کرد: هفته گذشته هم جلسه تخصصی با حضور رئیس کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ذیربط داشتیم و این هفته نیز ان‌شاءالله با کمیته ملی المپیک در راستای حضور موفق در بازی‌های ناگویا جلسه خواهیم داشت.

وی گفت: تمام تلاش ما این است که کاروان‌های ما اعزام شوند. هدف اصلی این است که ایران بایستد، ایستاده بماند و خواهد ایستاد. پرچم کشورمان طنین‌انداز و برافراشته شود و بتوانیم موفقیت‌هایی کسب کنیم؛ همان‌طور که رزمندگان ما در خط مقدم در حال کسب موفقیت هستند.

اسبقیان گفت: ورزشکاران ما نیز امروز وظیفه‌ای فراتر دارند و آن این است که برای نظام، پرچم و شهدا تلاش بی‌وقفه‌ای برای موفقیت انجام دهند.

وی گفت: روزهای گذشته نیز نشستی در کنگره فیفا برگزار شد که رئیس فدراسیون فوتبال در آن اعزام شد، اما با عذرخواهی مواجه و درگیر برخی کارشکنی‌ها شدیم.