اجرای مجدد «پابرهنه، لخت، قلبی در مشت» در بوتیک هنر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «پا برهنه، لخت، قلبی در مشت» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا کوشکجلالی با بازی سعید کریمی دور جدید اجراهای خود را در سالن ۷ بوتیک هنر ایران آغاز کرد.
این نمایش داستان مهاجری است که نژادپرستان خانه او را آتش میزنند و در این اتفاق همسر و پسرش کشته میشود.
علی کبیر در مونولوگی گروتسک این اتفاق را مرور میکند. مجتبی کوهبرحقیقی به عنوان تهیهکننده و نگار امیری به عنوان مجری طرح در این پروژه حضور دارند.
«پا برهنه، لخت، قلبی در مشت» بیش از ۱۲۰۰ اجرا داشته است. برنده جایزه نمایشنامهنویسی مردمی آلمان ۱۹۹۹، برنده جایزه افتخاری تئاتر شهر کلن ۲۰۱۶، تقدیر در جشنواره بینالمللی تئاتر کیف ۲۰۱۸ و تقدیر در جشنواره تئاتر دانشگاهی مونیخ آلمان ۲۰۱۰ از افتخارات این نمایش در جشنوارههای بینالمللی به شمار میآید.
از دیگر عوامل این نمایش میتوان به دستیار کارگردان: طاهره دهکردی، سرپرست گروه: حدیث مرادیراد (۱۴۰۴)، مهری زعفرانی (۱۴۰۵)، منشی صحنه: سما سمیع (۱۴۰۵)، نازنین ارغوانیفر (۱۴۰۵)، مدیر صحنه: آرش سالاروندیان، دستیاران صحنه: شاهین طالبی (۱۴۰۴)، نیما غفاری، سوفیا حسینی و علی کاوووسیفر، طراحنور و موسیقی: علیرضا کوشکجلالی، اجرای نور و موسیقی: آرش سالاروندیان (۱۴۰۴ و رضا سلمانی، عکاس: فرشته هوشمند و هدیه یزدانی، فیلمبردار: ستاره منصورزاده، ساخت تیزر: حامد فرهی، طراح پوستر: آرزو نصیری اشاره کرد.
