رونمایی از ۴ اثر جدید فرهنگی با موضوع مقاومت در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نصیربیگی عصر دوشنبه با تأکید بر ضرورت تبیین جایگاه والای شهدا در حفظ کیان ایران اسلامی اظهار داشت: تاریخ معاصر گواهی می‌دهد که مردم ایران همواره در برابر تهاجمات نابرابر و وحشیانه دشمنان با تمام توان ایستادگی کرده‌اند. در این میان، شهر تبریز با تقدیم ۱۴۰ شهید سرافراز در طول «جنگ رمضان»، بار دیگر نقش محوری خود را در دفاع از آرمان‌های انقلاب و خاک کشور به اثبات رساند.

وی با اشاره به رسالت هنرمندان در ثبت این حماسه‌ها افزود: هنرمندان و اصحاب رسانه، دیده‌بانان هویت ملی ما هستند. اشتیاق زایدالوصف شاعران، موسیقی‌دانان و تمامی صنوف هنری برای تولید آثار مرتبط با ایثار و شهادت، نشان‌دهنده پیوند عمیق و ناگسستنی جامعه هنری با ارزش‌های والای این سرزمین است.

نصیربیگی در تشریح جزئیات تولیدات جدید این سازمان تصریح کرد: در راستای زنده نگه‌داشتن یاد شهدا و انتقال پیام مقاومت به نسل‌های آینده، تولید چهار مجموعه فرهنگی در دستور کار قرار گرفته است. در گام نخست، تولید نماهنگ‌های صوتی و تصویری با استانداردهای بالا آغاز شده که نماهنگ «تبریز» یکی از شاخص‌ترین این آثار است.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در پایان خاطرنشان کرد: این اثر هنری با صدای «جدیری»، تنظیم «میرزازاده» و بر اساس شعری از «مرتضی طوسی» تولید شده است و تلاش دارد تا در کنار جنبه‌های فنی و زیباشناختی، پیام استواری و سازش‌ناپذیری ایران اسلامی را به گوش جهانیان برساند.