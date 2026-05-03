به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد ناظم رضوی مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در نشست شورای مدیران این شرکت، بر ضرورت توجه ویژه به پژوهش، مطالعات کارشناسی و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی پیش از آغاز پروژهها تأکید کرد و این رویکرد را یکی از ارکان اصلی موفقیت طرحهای فرهنگی و عمرانی دانست.
وی با اشاره به اهمیت مطالعات کارشناسی در اجرای پروژههای شهری گفت: روند فعالیتهای اجرایی نباید موجب کمرنگ شدن جایگاه پژوهش شود. پژوهش، بال کارشناسی اجرای پروژههاست و هرچه این مطالعات دقیقتر و جامعتر انجام شود، کیفیت نهایی طرحها و میزان اثربخشی آنها نیز افزایش خواهد یافت. از این رو، لازم است میان حوزههای اجرا، طراحی و پژوهش، هماهنگی کامل و مستمر وجود داشته باشد تا پروژهها با بهترین کیفیت و در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسند.
ناظم رضوی در ادامه از برنامهریزی برای احداث موزه شهدای مقاومت در باغراه حضرت زهرا(س) خبر داد و اظهار کرد: این موزه با هدف ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و معرفی رشادتها و مجاهدتهای شهدای والامقام جبهه مقاومت طراحی و اجرا خواهد شد. ایجاد چنین مجموعهای میتواند نقش مهمی در انتقال مفاهیم ارزشمند مقاومت، ایثار و فداکاری به نسلهای آینده ایفا کند.
وی خاطرنشان کرد: باغراه حضرت زهرا(س) به دلیل ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و موقعیت ویژه خود، یکی از بهترین مکانها برای احداث این موزه به شمار میرود و امیدواریم با برنامهریزی دقیق و استفاده از ظرفیتهای تخصصی، این پروژه در شأن نام و یاد شهدای مقاومت اجرا و به بهرهبرداری برسد.
