۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

ساخت موزه شهدای مقاومت در باغ‌راه حضرت زهرا(س)

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران از برنامه‌ریزی برای ساخت موزه شهدای مقاومت در باغ‌راه حضرت زهرا(س) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد ناظم رضوی مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در نشست شورای مدیران این شرکت، بر ضرورت توجه ویژه به پژوهش، مطالعات کارشناسی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی پیش از آغاز پروژه‌ها تأکید کرد و این رویکرد را یکی از ارکان اصلی موفقیت طرح‌های فرهنگی و عمرانی دانست.

وی با اشاره به اهمیت مطالعات کارشناسی در اجرای پروژه‌های شهری گفت: روند فعالیت‌های اجرایی نباید موجب کمرنگ شدن جایگاه پژوهش شود. پژوهش، بال کارشناسی اجرای پروژه‌هاست و هرچه این مطالعات دقیق‌تر و جامع‌تر انجام شود، کیفیت نهایی طرح‌ها و میزان اثربخشی آن‌ها نیز افزایش خواهد یافت. از این رو، لازم است میان حوزه‌های اجرا، طراحی و پژوهش، هماهنگی کامل و مستمر وجود داشته باشد تا پروژه‌ها با بهترین کیفیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند.

ناظم رضوی در ادامه از برنامه‌ریزی برای احداث موزه شهدای مقاومت در باغ‌راه حضرت زهرا(س) خبر داد و اظهار کرد: این موزه با هدف ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و معرفی رشادت‌ها و مجاهدت‌های شهدای والامقام جبهه مقاومت طراحی و اجرا خواهد شد. ایجاد چنین مجموعه‌ای می‌تواند نقش مهمی در انتقال مفاهیم ارزشمند مقاومت، ایثار و فداکاری به نسل‌های آینده ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: باغ‌راه حضرت زهرا(س) به دلیل ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و موقعیت ویژه خود، یکی از بهترین مکان‌ها برای احداث این موزه به شمار می‌رود و امیدواریم با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی، این پروژه در شأن نام و یاد شهدای مقاومت اجرا و به بهره‌برداری برسد.

