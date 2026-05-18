۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

عبور دوباره نفت برنت از مرز ۱۱۰ دلار در بازار جهانی

با بازگشایی بازار جهانی انرژی، قیمت نفت برنت بار دیگر از ۱۱۰ دلار عبور کرد؛ تنش‌های منطقه‌ای از عوامل اصلی افزایش قیمت در ماه‌های اخیر عنوان می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گزارش‌های بازار جهانی انرژی، هم‌زمان با بازگشایی معاملات نفت در بازارهای جهانی، قیمت نفت برنت برای چهارمین بار در یک ماه گذشته از مرز ۱۱۰ دلار در هر بشکه عبور کرد.

بر اساس داده‌های منتشر شده، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه غرب آسیا و نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت، از مهم‌ترین عوامل رشد قیمت‌ها در بازار جهانی انرژی طی هفته‌های اخیر بوده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد درگیری نظامی میان آمریکا و اسرائیل با ایران که از ۹ اسفند سال گذشته آغاز شد، از عوامل اصلی جهش قیمت نفت در ماه‌های اخیر بوده و باعث شده بهای نفت طی حدود سه ماه گذشته نزدیک به ۴۵ دلار افزایش یابد.

تحلیلگران بازار انرژی معتقدند ادامه نااطمینانی در مسیرهای حیاتی انتقال نفت، به‌ویژه در منطقه خلیج فارس، همچنان یکی از مهم‌ترین محرک‌های افزایش قیمت در بازار جهانی نفت محسوب می‌شود.

کد مطلب 6833408
محمدحسین سیف اللهی مقدم

