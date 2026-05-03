نمایشگاه عکس «رد انفجار» در کرمانشاه برپا شد

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری یک رویداد هنری در کرمانشاه اظهار کرد: نمایشگاه عکس «رد انفجار» با ارائه ۲۳ اثر از شبنم ملکی، به موضوع بمباران مناطق مسکونی شهر کرمانشاه در دوران جنگ می‌پردازد.

وی افزود: این نمایشگاه از ۱۳ اردیبهشت‌ماه آغاز شده و به مدت چهار روز در معرض دید علاقه‌مندان قرار دارد و با حمایت معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شده است.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت چنین رویدادهایی تصریح کرد: آثار ارائه‌شده در این نمایشگاه، تلاشی برای ثبت بخشی از تاریخ و انتقال مفاهیم مهم به نسل‌های آینده است.

رضایی ادامه داد: انتخاب موضوعات مرتبط با وقایع تاریخی و اجتماعی، نقش مهمی در آگاهی‌بخشی و تقویت حافظه جمعی جامعه دارد و هنرمندان در این مسیر احساس مسئولیت می‌کنند.

وی با اشاره به مشکلات پیش روی هنرمندان گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در برگزاری نمایشگاه‌های عکس، هزینه‌های بالای اجرای برنامه است که فشار زیادی به عکاسان وارد می‌کند.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه همچنین به موضوع مجوزها اشاره کرد و افزود: لازم است دستگاه‌های فرهنگی شرایطی را فراهم کنند تا هنرمندان در رویدادهای مهم بتوانند با سهولت بیشتری فعالیت کنند.

رضایی در پایان خاطرنشان کرد: این نمایشگاه در سالن کتابخانه امیرکبیر کرمانشاه برپا شده و به دلیل موقعیت مکانی مناسب، امکان بازدید گسترده‌تری برای علاقه‌مندان فراهم شده است.