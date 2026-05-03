پزشک خانواده اولویت اصلی نظام سلامت کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر یکشنبه در نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، علی سروش با تبریک روز معلم و استاد، از تلاش‌های اعضای هیئت علمی و کارکنان این مجموعه در ارتقای سطح آموزش و سلامت جامعه قدردانی کرد.

وی همچنین با گرامیداشت روز کارگر، از نقش مؤثر نیروهای خدماتی و پشتیبانی دانشگاه در پیشبرد امور قدردانی و برای آنان آرزوی موفقیت کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ادامه با اشاره به ضرورت توجه ویژه به بیماران خاص اظهار کرد: رسیدگی به این بیماران یک مسئولیت جمعی است و باید با برنامه‌ریزی دقیق، روند درمان و خدمات‌رسانی به آنان تسهیل شود.

سروش افزود: افزایش کیفیت خدمات درمانی و انجام اقدامات پیشگیرانه برای خانواده‌های بیماران خاص، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در بهبود شرایط آنان نقش مؤثری داشته باشد.

وی با اشاره به اجرای برنامه پزشک خانواده تصریح کرد: شهرستان هرسین به عنوان پایلوت این طرح انتخاب شده و امیدواریم با همکاری بخش‌های مختلف، این برنامه به‌صورت موفق اجرا شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: اجرای پزشک خانواده در حال حاضر مهم‌ترین برنامه حوزه سلامت است و باید با جدیت دنبال شود.

سروش در پایان به موضوع جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: این موضوع نیز به عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی در حوزه بهداشت در دستور کار قرار دارد و اقدامات لازم در این زمینه ادامه خواهد داشت.