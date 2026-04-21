به گزارش خبرنگار مهر، علی سروش عصر سه شنبه در جریان بازدید استاندار کرمانشاه از بیمارستان شهدای سلامت ثلاث‌باباجانی با قدردانی از حمایت‌های استاندار کرمانشاه و وزیر بهداشت در روند تکمیل این پروژه درمانی اظهار کرد: با تأکید مدیریت ارشد استان، روند تجهیز و آماده‌سازی این بیمارستان با سرعت بیشتری دنبال شده و تلاش شده همزمان با تسریع در اجرا، کیفیت خدمات نیز در سطح مطلوب حفظ شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های این مرکز درمانی افزود: بیمارستان ۳۲ تختخوابی ثلاث‌باباجانی قادر است بخش قابل توجهی از نیازهای درمانی شهرستان را پوشش دهد و در حال حاضر نیز پنج تا شش پزشک متخصص مقیم در این مرکز مستقر شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: تجهیزات مختلفی از جمله دستگاه‌های رادیوگرافی، اکوگرافی و سونوگرافی در این بیمارستان نصب و راه‌اندازی شده و بخش دیالیز نیز فعال است و به بیماران خدمات ارائه می‌دهد.

سروش با اشاره به فعال بودن بخش پلی‌کلینیک و داروخانه این بیمارستان عنوان کرد: داروخانه بیمارستان داروهای مورد نیاز بیماران را که توسط متخصصان تجویز می‌شود تأمین کرده تا بیماران برای تهیه دارو مجبور به مراجعه به مرکز استان نباشند.

وی با تأکید بر سیاست گسترش خدمات تخصصی در شهرستان‌ها گفت: یکی از رویکردهای دانشگاه علوم پزشکی انتقال خدمات تخصصی و فوق تخصصی از مرکز استان به شهرستان‌هاست تا از حجم مراجعات به کرمانشاه کاسته شود؛ به‌گونه‌ای که در برخی شهرستان‌ها از جمله جوانرود و گیلانغرب نیز جراحی‌های پیشرفته لاپاروسکوپی انجام می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ادامه به برخی اقدامات باقی‌مانده این پروژه اشاره کرد و افزود: برای تکمیل محوطه‌سازی بیمارستان و ایجاد پد بالگرد اورژانس هوایی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که امیدواریم با حمایت مسئولان استانی و نمایندگان مجلس تأمین شود.

سروش در پایان خاطرنشان کرد: هرچند توسعه زیرساخت‌های درمانی اهمیت زیادی دارد، اما سیاست اصلی حوزه سلامت تمرکز بر پیشگیری و ارتقای شاخص‌های بهداشتی در مناطق شهری و روستایی است تا نیاز به درمان و هزینه‌های سنگین آن کاهش یابد.