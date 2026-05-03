به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیامن محمدهادی امین‌ناجی رئیس دانشگاه پیام نور روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت در نشست ویدئوکنفرانسی با حضور رؤسای استانی و اعضای هیئت رئیسه دانشگاه پیام‌نور و مدیران سازمان مرکزی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جبهه مقاومت و رمضان و به‌ویژه معلمان شهید، به تبیین جایگاه نوین این دانشگاه در عرصه علمی و اجتماعی پرداخت.

دانشگاه؛ مامن عالمان و مرجعیت اجتماعی

رئیس دانشگاه پیام نور با اشاره به تقارن این ایام با یاد کرد شهید مرتضی مطهری، اظهار داشت: عالمان در جامعه علاوه بر نقش اسوه و الگو، وظیفه ترسیم باورهای درست و ارائه راهکارهای علمی را بر عهده دارند. دانشگاه در کنار حوزه‌های علمیه، مأمن اندیشمندان است و اگر ما در محیط دانشگاهی کرامت عالمان را پاس نداریم، نمی‌توانیم انتظار تسری این ارزش به سایر اقشار جامعه را داشته باشیم. وی افزود: تنوع در دانشگاه همراه با وحدت، موجب رشد و تعالی است، در حالی که تفرقه منجر به رکود خواهد شد.

گرامیداشت دهه سرآمدی آموزش و مقام معلم

وی اظهار داشت: دانشگاه پیام‌نور به عنوان بازوی توانمند دولت و وزارت علوم، وظیفه دارد بر اساس تعهد اجتماعی و ملی خود، به تمامی دانشجویان این مرز و بوم، فارغ از اینکه در کدام دانشگاه (اعم از علوم پزشکی یا تحت نظر وزارت علوم) تحصیل می‌کنند، خدمات لازم را ارائه دهد.

تأکید بر حضور فیزیکی و انضباط اداری اعضای علمی

رئیس دانشگاه پیام‌نور با تبیین سیاست‌های انضباطی دانشگاه، بر اجرای دقیق مواد ۱۹ تا ۲۳ آیین‌نامه فعالیت‌های علمی تاکید کرد و گفت: «حضور فیزیکی و اجتماعی» اساتید در مراکز و واحدها یک ضرورت قطعی است. هم دانشجو نیاز به ارتباط مستقیم با استاد دارد و هم دانشگاه برای ایفای نقش اجتماعی خود به حضور اساتید و عالمان نیازمند است. نمی‌توان مدعی نقش‌آفرینی بود اما در صحنه حضور نداشت. ‌

انضباط اداری به سبک شهید مطهری و لزوم حفظ کرامت کارکنان

رئیس دانشگاه پیام‌نور با بازخوانی الگوی رفتاری شهید مطهری در رعایت نظم اداری، گفت: شهید مطهری حتی برای سفرهای کوتاه یا سخنرانی در سایر مراکز، با وسواس خاصی از مدیریت وقت کسب اجازه می‌کرد. این نظم باید سرلوحه اساتید ما باشد؛ چرا که پذیرش مسئولیت در دانشگاه، فرصتی کوتاه برای اثرگذاری ماندگار است. وی همچنین بر حفظ شأن و کرامت کارکنان اداری تاکید کرد و افزود: نمی‌توان از همکار انتظار حضور فعال داشت اما در تامین نیازهای اولیه و رفاهی او کوتاهی کرد. پیگیری مطالبات معیشتی و رفاهی کارکنان به نتایج مثبتی رسیده است و به‌زودی اسباب آرامش خاطر بیشتر این عزیزان فراهم خواهد شد.

تحول در خدمات ملی؛ از اینترنت پرسرعت تا میزبانی از دانشجویان سراسر کشور

امین ناجی با اشاره به جایگاه ویژه این دانشگاه در حوزه فناوری اطلاعات، تصریح کرد: بر اساس اعلام مقام عالی وزارت، تمامی مراکز و واحدهای پیام‌نور موظفند با رویت «کارت دانشجویی»، امکانات خود را در اختیار دانشجویان دانشگاه‌هایی همچون تهران، صنعتی شریف و دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار دهند. این یک وظیفه ملی است و گزارش این خدمات باید به‌صورت روزانه رصد شود.