به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در پیامی به سیزدهمین مجمع جهانی شهری (WUF-13) با موضوع «مسکن جهان؛ شهرها و جوامع امن و تابآور» که در باکو برگزار شد، با اشاره به خسارات گسترده واردشده به زیرساختها و واحدهای مسکونی در ایران، بر ضرورت حمایت بینالمللی برای بازسازی شهرهای آسیبدیده و تقویت اجرای دستورکار جدید شهری تأکید کرد.
وی با اشاره به محورهای این مجمع جهانی اظهار کرد: در حالی درباره شهرهای امن و تابآور سخن گفته میشود که در برخی نقاط جهان، کودکان همچنان با صدای موشک و بمباران مواجه هستند و خانههای بسیاری در نتیجه جنگ تخریب شده است.
صادق ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران بهعنوان کشوری با سابقه چند هزار ساله در شهرنشینی، طی یک سال گذشته دو بار در معرض جنگ قرار گرفته و این مسئله پرسشهای جدی درباره امکان برنامهریزی برای توسعه پایدار شهری در چنین شرایطی ایجاد میکند.
اقدامات ایران در مسیر توسعه شهری پایدار
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات ایران در حوزه توسعه شهری پایدار گفت: جمهوری اسلامی ایران با وجود فشارهای ناشی از تحریمها و حملات نظامی، برنامههای گستردهای را برای ساخت مسکن ویژه اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر اجرا کرده است.
وی گسترش خدمات زیربنایی شهری، کاهش محرومیت چندبعدی، اجرای طرحهای بازآفرینی شهری با مشارکت ساکنان محلات کمبرخوردار، تقویت چارچوبهای مدیریت ریسک و افزایش تابآوری در برابر تغییرات اقلیمی و همچنین توسعه پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر و شهر هوشمند با همکاری شرکای بینالمللی را از جمله اقدامات انجامشده برشمرد.
خسارات گسترده به واحدهای مسکونی و زیرساختها
صادق با اشاره به خسارات ناشی از جنگ اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اظهار کرد: در جریان این حملات، حدود ۱۵۰ هزار واحد مسکونی تخریب و ساکنان آنها بیخانمان شدند. در این رویدادها امنیت جانی شهروندان ایرانی به خطر افتاد و بیش از ۲۷۰ دانشآموز، از جمله دانشآموزان مدرسه «شجره طیبه» در میناب، جان خود را از دست دادند.
وی ادامه داد: در این حملات، زیرساختهای کشور از جمله چندین پل و خطوط جادهای و ریلی که از ارکان اصلی زیست شهری امن و تابآور محسوب میشوند نیز دچار آسیبهای جدی شدهاند.
پیشنهاد ایجاد صندوق حمایت از کشورهای درگیر بحران
عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به دستورکار جدید شهری (NUA) اظهار کرد: این دستورکار اکنون در میانه دوره ۲۰ ساله اجرای خود قرار دارد و بازبینی میاندورهای آن برای بهبود روند اجرا در دهه آینده ضروری است.
وی با بیان اینکه کمبود منابع مالی و محدودیت اختیارات محلی از مهمترین موانع اجرای این دستورکار به شمار میرود، پیشنهاد داد صندوق ویژهای در سازمان ملل متحد برای حمایت از کشورهایی که با بحرانهایی نظیر جنگ و تغییرات اقلیمی مواجه هستند، ایجاد شود تا روند بازسازی زیرساختهای شهری تسهیل شود.
صادق همچنین پیشنهاد داد برنامهای ویژه برای اسکان اضطراری و بازتوانی بلندمدت افرادی که در اثر مخاطرات اقلیمی یا بحرانهای انسانی بیخانمان شدهاند، در دستورکار جدید شهری گنجانده شود.
تأکید بر جلوگیری از تخریب شهرها در بازنگری دستورکار شهری
وی با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی عادلانه در مواجهه با مسائل شهری در سطح جهان گفت: یکی از عوامل اثرگذاری مجمع جهانی شهری در حوزه مسکن، توجه به مسائل شهروندان جهان فارغ از ویژگیهای هویتی آنها است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در بازنگری دستورکار جدید شهری باید بر ضرورت جلوگیری از حمله به شهرها و تخریب زیرساختهای شهری تأکید شود.
اولویت بازسازی مناطق آسیبدیده از جنگ
صادق یادآور شد: بازسازی مناطق آسیبدیده از جنگ در اولویت برنامههای کشور قرار دارد و ارائه راهکارهای عملی از جمله طراحی خانههای مقاوم و بازطراحی زیرساختهای انرژی، آب و حملونقل میتواند به ایجاد شهرهایی امنتر و تابآورتر کمک کند.
وی در پایان با آرزوی صلح و سلامت برای کودکان سراسر جهان، از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و برنامه اسکان بشر ملل متحد خواست حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان، شهرها و زیرساختهای غیرنظامی در جمهوری اسلامی ایران را محکوم کنند.
