به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست هم‌اندیشی با معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار کرد: به دنبال حقوق‌دانان و وکلای ایرانی فعال در خارج از کشور هستیم که قلبشان برای ایران می‌تپد و همچنین آزادمردان و آزادزنانی که ایرانی نیستند اما در قبال ظلم و ستمی که به مردم ایران روا شد، صدای رسایی دارند.

وی افزود: قصد داریم از ظرفیت این افراد در حوزه‌های تخصصی وزارت راه و شهرسازی از جمله حمل‌ونقل هوایی، بندری، جاده‌ای، ریلی و مسکن استفاده کنیم. در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان شاهد بودیم که معاونت حقوقی از همان روزهای نخست، بسیار فعال، مؤثر و کارآمد وارد عمل شد که بخشی از این اقدامات نیز در حوزه مستندسازی بود.

صادق بیان کرد: معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری در رویارویی با تغییر رژیم حقوقی در تنگه هرمز و همچنین موضوعات مرتبط با آثار و تبعات جنگ در کشور، بسیار مؤثر و کارآمد ورود پیدا کرد.

وی ادامه داد: نظرات و مسائل حقوقی وزارت راه و شهرسازی که در گذشته نیز با آن مواجه بودیم، به معاون حقوقی رئیس‌جمهور و همکاران وی منتقل شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به محورهای اساسی مطرح‌شده در این جلسه تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین موارد، تغییر در فرایندها و نظامات اداری در دوران جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان بود که با اعطای اختیارات تام به وزرا و استانداران، خدمات‌رسانی به مردم به شکل بهتری انجام شد.

عضو کابینه دولت چهاردهم یادآور شد: در مشورت با حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری مقرر شد تغییرات در نظامات اداری حتماً به معاونت حقوقی منعکس شود تا ضمن پیگیری اقدامات بعدی، در زمان صلح نیز این خدمات به شکل حداکثری و به بهترین نحو ادامه یابد.

وی در پایان با اشاره به موضوع مستندسازی که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، خاطرنشان کرد: مدارک در حال ارسال و تکمیل شدن است.