انصاری: در دوران جنگ هم از آموزش محیط زیست غافل نبودیم

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست در مراسم افتتاح طرح محیط یار که با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، ضمن گرامیداشت شهدای جنگ رمضان و هفته معلم گفت: از اسفند سال ۱۴۰۳ که کار را شروع کردیم یعنی ۱۴ ماه گذشته با وجود اتفاقاتی که در کشور افتاده کار آموزش زیست‌محیطی تعطیل نبوده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه سازمان محیط زیست، امور محیط زیستی را دنبال می‌کند تا بتواند وارد بخش‌های مختلف جامعه از جمله گروه‌های دانش‌آموزی شود، ادامه داد: برای این کار نیازمند همکاری همه بخش‌ها هستیم. در این دوره یکی از محورهای اساسی فعالیت سازمان محیط زیست، همکاری راهبردی و بلند مدت با وزارت آموزش و پرورش است که با نگاه و رویکرد محیط زیستی وزیر آموزش و پرورش و سایر همکاران تداوم دارد.

وی افزود: بر پایه تفاهمنامه‌ منعقد شده در حوزه آموزش محیط زیست، دو نهاد عزم جدی برای ایجاد تحولی پایدار در حوزه آموزش محیط زیست دارند. با توجه به اینکه موضوع افزایش دانش و سواد محیط زیستی به عنوان یکی از محورهای ۱۵ گانه سیاست‌های رهبر شهید در سال ۹۴ بوده، آموزش محیط زیستی از این منظر نیز بسیار مهم است.

انصاری با بیان اینکه با توجه به اصل ۵۰ قانون اساسی، ارتقای فرهنگ محیط زیست در بخش‌های مختلف که بعضاً بعضی از این‌ها چالش‌های محوری کشور ما هستند ادامه داد: بحث‌های مرتبط با مسائل آب، انرژی، موضوع مدیریت پسماند، موضوع تنوع زیستی و حفظ منابع طبیعی در مدرسه که می‌تواند به خانه و خانواده بسط پیدا کند مهم است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: مأموریت ماکان طرحی با همکاری دو دستگاه است که با نگاه آموزش محیط زیست و پاسداشت شهید ماکان نصیری نامگذاری شده است بنابراین این مسابقه فراتر از یک رقابت است بلکه یک حرکت فرهنگی است که در آن هر کودک خود را جانشین ماکان ببیند و مسئولیت او را بر دوش بکشد و در میان این همه تلاش و امید ادامه مسیر را پی بگیرد.

انصاری اضافه کرد: مهرانا مهدوی نیز دانش آموز ۹ ساله‌ای بود که اولین دانش آموز شهید محیط یار است. او نه تنها دانش آموز بلکه سفیر طبیعت بود و صدای درختان، پرندگان، رودخانه‌ها و کوه های این سرزمین را شنید و قرار بود ماموریت ماکان را ادامه بدهد و آینده سبز این سرزمین را بسازد. امیدواریم که به پاسداشت خون این شهدای عزیز، «ماموریت ماکان» که همان ماموریت مهرانا و تک تک آحاد جامعه و هم‌وطنان است، بتوانیم این راه را ادامه دهیم و پاسدار طبیعت باشیم نه به خاطر اینکه وظیفه‌ داریم بلکه به خاطر ادای دین و احترام به سرمایه‌های طبیعی کشور و نسل‌های بعد. امیدواریم همچنان این برنامه را با یک همکاری منسجم‌تر و قوی‌تر از پیش دنبال کنیم و شاهد باشیم.

انصاری همچنین در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اهمیتی که موضوع آموزش محیط زیست در قشر دانش آموز دارد باید آموزش‌ها را از سنین کودکی شروع کنیم. خوشبختانه به رغم فراز و نشیب‌هایی که کشور در این ۱۴ ماه با آن مواجه بود ولی آموزش محیط زیست را متوقف نکردیم و حدود ۱۵۰ هزار محیطیار در سطح کشور ثبت نام کرده‌اند و فعال هستند.

وی افزود: امروز با رویکرد توسعه طرح ملی محیط یار و پاسداشت شهدای دانش آموز جنگ تحمیلی رمضان، بخصوص شهدای دبستان شجره طیبه با نام شهید ماکان نصیری که شهید مفقود الاثر بودند مسابقه قصه‌گویی برای مشارکت دانش آموزان در روایت‌گری موضوعات محیط زیستی را شروع کردیم و تا ۳۱ خرداد ماه فرصت است که دانش آموزان روایت‌های خود را در خصوص ماموریت ماکان ارسال کنند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ماکان به عنوان یکی از دانش آموزان این سرزمین در خصوص موضوعات محیط زیستی ماموریتی داشته است، افزود: کارهایی که در کشور ما در زمینه حفاظت از منابع طبیعی‌ و سرمایه‌های طبیعی آن مانند تنوع زیستی، آب، خاک و هوا باید انجام شود در قالب قصه‌گویی به آن پرداخته می‌شود و امیدوار هستیم که با مشارکت دانش‌آموزان شاهد این باشیم که ماموریت ماکان ماموریتی باشد که بتواند آینده پایدارتر و سبزتری را برای سرزمین رقم بزند.

انصاری در پایان با بیان اینکه در این دوره همکاری با وزارت آموزش و پرورش داریم، گفت: معتقدیم سازمان محیط زیست به تنهایی نمی‌تواند مسائل محیط زیستی را حل و فصل کند و حتماً نیازمند این هستیم که همه اقشار و آحاد جامعه پای کار باشند. یکی از مؤثرترین اقشار دانش آموزان هستند که می‌توانند مفاهیم محیط زیست را گسترش دهند بنابراین با این هدف شروع کرده و اقدامات خوبی را در چارچوب آموزش‌های رسمی و غیر رسمی انجام داده‌ایم.