هشدار سطح نارنجی هواشناسی در آذربایجان غربی؛ وزش باد شدید در راه است

محمد قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از بعد از ظهر روز یکشنبه با تشدید فعالیت سامانه بارشی، شاهد رگبار باران و رعدو برق و وزش باد گاهی شدید در استان خواهیم بود.

وی با بیان اینکه فعالیت این سامانه تا اواخر روز دوشنبه تداوم دارد، افزود: در کنار رگبار باران و رعد و برق احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد و تندباد لحظه ای نیز پیش بینی می شود.

قربانپور اضافه کرد: آبگرفتگی معابر شهری، سیلابی شدن رودخانه ها و مسیل ها؛ احتمال آسیب به سازه های سبک و نیمه کاره در اثر تندباد از اثرات فعالیت این سامانه در تمام مناطف استان است.

وی بر آمادگی دستگاه های عضو ستاد مدیریت بحران، خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و اجتناب از فعالیت های کوهنوردی، پرهیز از سفرهای غیر ضروری و احتیاط در ترددهای شهری و جاده ای، اطمینان از استحکام سازه های سبک و موقت وتوجه به توصیه های کارشناسان جهاد کشاورزی توصیه کرد.