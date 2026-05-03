۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۲۲

هشدار سطح نارنجی هواشناسی در آذربایجان غربی؛ وزش باد شدید در راه است

ارومیه - مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی در استان از وزش باد شدید در استان خبر داد.

محمد قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از بعد از ظهر روز یکشنبه با تشدید فعالیت سامانه بارشی، شاهد رگبار باران و رعدو برق و وزش باد گاهی شدید در استان خواهیم بود.

وی با بیان اینکه فعالیت این سامانه تا اواخر روز دوشنبه تداوم دارد، افزود: در کنار رگبار باران و رعد و برق احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد و تندباد لحظه ای نیز پیش بینی می شود.

قربانپور اضافه کرد: آبگرفتگی معابر شهری، سیلابی شدن رودخانه ها و مسیل ها؛ احتمال آسیب به سازه های سبک و نیمه کاره در اثر تندباد از اثرات فعالیت این سامانه در تمام مناطف استان است.

وی بر آمادگی دستگاه های عضو ستاد مدیریت بحران، خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و اجتناب از فعالیت های کوهنوردی، پرهیز از سفرهای غیر ضروری و احتیاط در ترددهای شهری و جاده ای، اطمینان از استحکام سازه های سبک و موقت وتوجه به توصیه های کارشناسان جهاد کشاورزی توصیه کرد.

