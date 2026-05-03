به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین پست، منابع خبری از تداوم اقدامات سرکوبگرانه نظامیان رژیم صهیونیستی در کرانه باختری خبردادند.

منابع فلسطینی اعلام کردند که در پی یورش نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی به مرکز شهر نابلس در شمال کرانه باختری، یک جوان فلسطینی بر اثر تیراندازی مستقیم به شهادت رسید.

همزمان با این یورش، درگیری‌هایی میان جوانان فلسطینی و نیروهای اشغالگر در نقاط مختلف شهر رخ داد.

جمعیت هلال احمر فلسطین اعلام کرد که در جریان این درگیری‌ها ۴۵ نفر زخمی شده‌اند.

نایف سمارو جوان ۲۶ ساله فلسطینی در حمله نظامیان صهیونیست به نابلس به ضرب گلوله به شهادت رسید.

منابع محلی گزارش دادند که همسر شهید سمارو که دقایقی پیش به شهادت رسید، در حال حاضر در بیمارستان رفیدیا تحت عمل زایمان قرار دارد و به زودی فرزند او به دنیا خواهد آمد.