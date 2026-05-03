  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴

یک شهید و ده‌ها زخمی در یورش نظامیان اسرائیلی به کرانه باختری+فیلم

یک شهید و ده‌ها زخمی در یورش نظامیان اسرائیلی به کرانه باختری+فیلم

منابع خبری از تداوم اقدامات سرکوبگرانه نظامیان رژیم صهیونیستی در کرانه باختری خبردادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین پست، منابع خبری از تداوم اقدامات سرکوبگرانه نظامیان رژیم صهیونیستی در کرانه باختری خبردادند.

منابع فلسطینی اعلام کردند که در پی یورش نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی به مرکز شهر نابلس در شمال کرانه باختری، یک جوان فلسطینی بر اثر تیراندازی مستقیم به شهادت رسید.

همزمان با این یورش، درگیری‌هایی میان جوانان فلسطینی و نیروهای اشغالگر در نقاط مختلف شهر رخ داد.

جمعیت هلال احمر فلسطین اعلام کرد که در جریان این درگیری‌ها ۴۵ نفر زخمی شده‌اند.

نایف سمارو جوان ۲۶ ساله فلسطینی در حمله نظامیان صهیونیست به نابلس به ضرب گلوله به شهادت رسید.

یک شهید و ده‌ها زخمی در یورش نظامیان اسرائیلی به کرانه باختری+فیلم

منابع محلی گزارش دادند که همسر شهید سمارو که دقایقی پیش به شهادت رسید، در حال حاضر در بیمارستان رفیدیا تحت عمل زایمان قرار دارد و به زودی فرزند او به دنیا خواهد آمد.

کد مطلب 6818939

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها