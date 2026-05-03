فراخوان حماس برای تشدید نبرد در کرانه باختری بعد از جنایت اشغالگران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حماس امروز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای مطبوعاتی، جنایات مستمر رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را محکوم کرد و خواستار پاسخ کوبنده جوانان انقلابی به اشغالگران و شهرک‌نشینان شد.

جنبش حماس بیان کرد: رژیم اشغالگر به جنایات قتل و تروریسم علیه ملت فلسطین در کرانه باختری ادامه می‌دهد. این اقدامات بخشی از یک سیاست وحشیانه با هدف الحاق اراضی، کوچ اجباری فلسطینیان و در هم شکستن اراده پولادین ملت مقاومت است؛ اراده‌ای که با این جنایات هرگز سست نخواهد شد.

حماس در این بیانیه، شهادت جوان مجاهد «نایف سمارو» (۲۶ ساله) را که به ضرب گلوله ارتش اشغالگر در شهر نابلس به شهادت رسید، تسلیت و تبریک گفت.

در این بیانیه آمده است: تاکید می‌کنیم که خون این شهید و تمامی شهدای والامقام ما پایمال نخواهد شد، بلکه نوری خواهد بود که مسیر آزادی و اخراج اشغالگران از سرزمینمان را روشن می‌کند.

حماس از جوانان انقلابی و قهرمانان مقاومت خواست تا تمامی ابزارهای مقابله با دشمن را تشدید کنند.

این جنبش تاکید کرد که باید با وارد کردن ضربات دردناک به اشغالگران مجرم، آن‌ها را وادار به پرداخت هزینه‌ی وحشی‌گری‌هایشان کرد.

در این بیانیه همچنین بر ضرورت مقابله قدرتمندانه با حملات مستمر شهرک‌نشینان صهیونیست تأکید شده است.

در پایان، جنبش حماس از تمامی اقشار و گروه‌های ملت فلسطین خواست تا با حفظ وحدت و انسجام، صفوف خود را متحد کرده و جبهه ایستادگی و مقابله با اشغالگری را بیش از پیش تقویت کنند.