مصادره بیش از یک هکتار از اراضی فلسطینیان از سوی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «اسامه مخامره» فعال رسانه‌ای فلسطینی گزارش داد که مأموران نهاد موسوم به «اداره غیرنظامی و سازماندهی» رژیم اشغالگر به همراه نیروهای نظامی، با یورش به «مسافر یطا» واقع در جنوب شهر الخلیل، حکم مصادره اراضی مجاور شهرک صهیونیست‌نشین «آویحایل» را به اهالی ابلاغ کردند.

بر اساس این گزارش، این شهرک حدود سه سال پیش به صورت غیرقانونی در اراضی خصوصی شهروندان فلسطینی بنا شده است.

مخامره افزود: «این شهرک در ماه‌های اخیر شاهد گسترش چشمگیری بوده و صدها هکتار از اراضی منطقه را بلعیده است. این اقدامات پس از اخراج اجباری فلسطینیان و جلوگیری از دسترسی کشاورزان به زمین‌های مجاور صورت می‌گیرد.»

این فعال فلسطینی تأکید کرد که اقدامات اخیر بخشی از طرح‌های مستمر استعمارگری و شهرک‌سازی در منطقه است. به گفته وی، مقامات اشغالگر علاوه بر مصادره زمین، در حال احداث جاده‌های اختصاصی برای شهرک‌نشینان در مناطق «الرکیز» و شرق «شعب البطم» هستند.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی پیش از این با صدور دستوری، کنترل یک جاده قدیمی را که از «وادی ماعین» تا شرق «شعب البطم» امتداد دارد، در اختیار گرفته است. این اقدامات منجر به مسدود شدن راه‌های ارتباطی اصلی فلسطینیان، گسستگی میان تجمعات مسکونی در «مسافر یطا» و محدودیت شدید در تردد و معیشت ساکنان بومی شده است.