منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز به مناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم که با شعار «برای ایران، برای معلم» نامگذاری شده است، در آموزش و پرورش حضور یافتم تا ادای احترام به مقام شامخ شهدای معلم و دانشآموز داشته باشیم.
وی با اشاره به شهدای استان در جریان جنگ رمضان افزود: استان اصفهان در این جنگ ۱۴ شهید دانشآموز از شهرستانهای جرقویه، مبارکه، اردستان، آران و بیدگل و کاشان تقدیم کشور کرده است. همچنین یک شهید معلم نیز از شهرستان کاشان در این حوادث به شهادت رسید.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: در این برنامه یاد و خاطره شهدای مدرسه «شجره طیبه» نیز گرامی داشته شد و بر ادامه راه آنان در مسیر علم، آگاهی و خدمت به کشور تأکید شد.
وی با بیان اینکه شعارهای هفته معلم در سال جاری حول محور «ایستادگی، مقاومت و همدلی» تعیین شده است، گفت: در جریان جنگ رمضان و حملات آمریکایی ـ صهیونی به استان اصفهان، در مجموع ۱۴۹ واحد آموزشی دچار آسیب شدند که از این تعداد چهار واحد آموزشی به طور کامل تخریب شد.
شیشهفروش تصریح کرد: از میان واحدهای تخریبشده، دو واحد در شهرستان فلاورجان، یک واحد در مبارکه و یک واحد نیز در خیابان امام خمینی شهر اصفهان قرار داشت.
وی با اشاره به تداوم روند آموزش در شرایط جنگی بیان کرد: با وجود شرایط سخت ناشی از حملات، دانشآموزان و معلمان روند آموزش را متوقف نکردند و آموزش مجازی با جدیت دنبال شد و در این زمینه از تجربههای دوران شیوع کرونا نیز استفاده شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین به برخی اقدامات فرهنگی و آموزشی در این ایام اشاره کرد و گفت: در موکبهای شبانه نیز شاهد شکلگیری حرکت ارزشمند «نذر آموزش» هستیم و معلمان با راهاندازی میزهای رفع اشکال به دانشآموزانی که در روند تحصیل با مشکل مواجه هستند کمک میکنند.
وی در پایان تأکید کرد: این اقدامات نشاندهنده روحیه همدلی و مسئولیتپذیری جامعه فرهنگیان و مردم در شرایط مختلف است و معلمان همچنان نقش مهمی در استمرار آموزش و امیدآفرینی در جامعه ایفا میکنند.
