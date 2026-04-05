نهضت آسفالت در مناطق پنجگانه شهر ارومیه آغاز شد 

به گزارش خبرگزاری مهر ، آیدین رحمانی رضائیه در این زمینه اظهار کرد: هم‌اکنون نهضت آسفالت شهرداری ارومیه در تمامی مناطق شهر در راستای رفع معابر خاکی آغاز شده است و نهضت «زیباسازی» نیز در کنار آن تداوم یافته و همچنین استمرار خدمت برای ارومیه با تمام توان انجام می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه هیچ پروژه شهری در ایام جنگ تحمیلی رمضان تعطیل نشده است خاطرنشان کرد: خدمت برای شهر و شهروندان یک افتخار بزرگ برای مدیریت شهری است و این خدمت همچنان تداوم خواهد داشت.

شهردار ارومیه خاطرنشان کرد: شهرداری ارومیه امسال همچون سال گذشته تلاش خواهد کرد تا هیچ منطقه ای از نعمت آسفالت محروم نشود.

وی با بیان اینکه مناطق کم برخوردار در اولویت نهضت آسفالت قرار دارند تاکید کرد: امید است با اجرای این طرح بتوان رضایت شهروندان را جلب کرد.

رحمانی رضائیه اظهار کرد: بی‌تردید میدان برای ارومیه تنها یک شعار نیست بلکه یک واقعیت همگانی بوده و شهرداری ارومیه این واقعیت را در خدمت رسانی به شهروندان و آسیب دیدگان جنگی به عینه نشان داده است.