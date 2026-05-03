به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی در حساب کاربری خود در فضای مجازی با بیان اینکه نمایش‌های هالیوودی و دلقک‌بازی‌های ترامپ، نمی‌تواند واقعیت سخت ژئوپلیتیک را پنهان کند، نوشت: خروج نیروها از آلمان، تضعیف ناتو و نقص فنی مکرر ناوها، نشان از گسست میان توهمات کاخ‌سفید و واقعیت میدانی دارد.

وی تاکید کرد: تهدید ایران به قحطی، در حالی که امنیت غذایی جهان و زنجیره تأمین کود شیمیایی در گرو تدبیر ایران در تنگه هرمز است، نشان از بی‌خبری او از اقتصاد سیاسی دارد.



مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در پایان مطلب خود خطاب به رئیس جمهور آمریکا،نوشت: آقای ترامپ! سیاست بین‌الملل لوکیشن فیلم «جک اسپارو» نیست؛ کسی که شاهرگ‌های حیاتی را به بازی بگیرد، خود در بن‌بست گرفتار خواهد شد.