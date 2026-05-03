۲ کشته در انفجار «مشکوک» در بریستول؛ تیراندازی در جنوب لندن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، بر اثر وقوع انفجار امروز یکشنبه در خانه‌ای در بریستول انگلیس ۲ نفر کشته شدند.

بر اساس اعلام این رسانه، پلیس اعلام کرد که این رویداد را «مشکوک» می‌ داند.

پلیس ساعت وقوع انفجار را حدود ساعت ۶:۳۰ صبح به وقت محلی رسانه ای کرد.

پلیس در خیابان های نزدیک به این خانه، کمربندهای امنیتی ایجاد کرده است.

ماشین‌ ها و ون‌ های پلیس به همراه یک آمبولانس و یک تیم خنثی‌سازی بمب در محل حضور یافتند.

تنها دقایقی پس از مخابره این حادثه، رسانه ها از وقوع تیراندازی در جنوب لندن ( پایتخت انگلیس) خبر دادند. ۴ نفر در پی وقوع تیراندازی در جنوب لندن به بیمارستان منتقل شدند.

پلیس انگلیس تا کنون از ارائه اطلاعات و جزییات بیشتری در این باره خودداری کرده است.