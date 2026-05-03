۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷

امروز در انگلیس رخ داد؛

۲ کشته در انفجار «مشکوک» در بریستول؛ تیراندازی در جنوب لندن

بر اثر وقوع یک انفجار «مشکوک» در بریستول انگلیس، ۲ نفر کشته شدند؛ پلیس هم در خیابان های نزدیک به محل حادثه، کمربندهای امنیتی ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، بر اثر وقوع انفجار امروز یکشنبه در خانه‌ای در بریستول انگلیس ۲ نفر کشته شدند.

بر اساس اعلام این رسانه، پلیس اعلام کرد که این رویداد را «مشکوک» می‌ داند.

پلیس ساعت وقوع انفجار را حدود ساعت ۶:۳۰ صبح به وقت محلی رسانه ای کرد.

پلیس در خیابان های نزدیک به این خانه، کمربندهای امنیتی ایجاد کرده است.

ماشین‌ ها و ون‌ های پلیس به همراه یک آمبولانس و یک تیم خنثی‌سازی بمب در محل حضور یافتند.

تنها دقایقی پس از مخابره این حادثه، رسانه ها از وقوع تیراندازی در جنوب لندن ( پایتخت انگلیس) خبر دادند. ۴ نفر در پی وقوع تیراندازی در جنوب لندن به بیمارستان منتقل شدند.

پلیس انگلیس تا کنون از ارائه اطلاعات و جزییات بیشتری در این باره خودداری کرده است.

