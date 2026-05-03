نارضایتی از ترامپ به بالاترین حد خود رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، ۶ ماه مانده به انتخابات میان‌ دوره‌ای نوامبر در آمریکا، حزب جمهوری‌خواه این کشور با فضای سیاسی رو به وخامتی روبرو است، به طوری که آمریکایی‌ ها به طور گسترده از دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به دلیل تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران و سایر مسائل کلیدی ناراضی هستند.

بر اساس نظرسنجی واشنگتن پست، ای‌بی‌سی نیوز و ایپسوس، میزان محبوبیت ترامپ به ۳۷ درصد کاهش یافته است که پایین‌ ترین میزان در این دوره ریاست جمهوری به شمار می آید.

نظرسنجی مذکور اضافه می کند: همچنین، میزان نارضایتی از وی ۶۲ درصد است که رکوردی بی‌ سابقه در هر ۲ دوره ریاست جمهوری ترامپ محسوب می شود و به همین دلیل، دموکرات‌ ها در انتخابات میان‌ دوره‌ ای تا کنون پیشتاز هستند.