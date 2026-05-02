۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

رویترز: ترامپ تحت فشار است؛ غافلگیر شدن واشنگتن در برابر تهران

رویترز: ترامپ تحت فشار است؛ غافلگیر شدن واشنگتن در برابر تهران

رویترز به غافلگیر شدن دولت ترامپ با دیدن واکنش ایران در برابر تجاوز به این کشور اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در گزارشی تاکید کرد، تسلط ایران بر تنگه هرمز باعث به وجود آمدن شوک در بازارهای انرژی و افزایش قیمت سوخت و همچنین تورم در داخل آمریکا شده است. تمام این اوضاع باعث شده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در برابر یک فشار داخلی روزافزون قرار بگیرد.

در این گزارش آمده است، این مسئله نشان می دهد، اقتصاد که سنگ بنای سخنرانی های سیاسی ترامپ بود امروزه تبدیل به نقطه ضعف اصلی وی به ویژه در سایت رکود جهانی شده است.

رویترز اضافه کرد، محاسبات دولت ترامپ درباره ماهیت واکنش ایران به تجاوز علیه این کشور اشتباه از آب درآمد. واشنگتن فکر می کرد با یک عملیات محدود و سریع رو به رو خواهد شد اما قدرت تهران در تحمیل هزینه های اقتصادی جهانی از طریق هدف قرار دادن روند انتقال انرژی را دید.

کد مطلب 6817403

