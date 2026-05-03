پایان عملیات جستجوی ۵ مفقودی در منطقه دربند بدره

حمزه محمدیمقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این خبر بیان کرد: امروز، سیزدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر مفقود شدن پنج نفر در منطقه صعبالعبور دربند دریافت کردیم. بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیمهای امدادی پایگاه هلال احمر شهرستان بدره به محل حادثه اعزام شدند.
محمدیمقدم افزود: افراد مفقود شده، غیربومی و گردشگرانی بودند که به دلیل ناآشنایی با شرایط جغرافیایی منطقه، مسیر خود را گم کرده بودند. با تلاش بیوقفه امدادگران هلال احمر، هر پنج نفر این عزیزان در نهایت سلامت پیدا شده و به پاییندست منطقه هدایت شدند.
مدیرعامل هلال احمر استان ایلام در پایان از آمادگی کامل نیروهای امدادی این جمعیت در پوشش عملیاتهای امداد و نجات در سراسر استان خبر داد و از هموطنان خواست تا هنگام حضور در مناطق کوهستانی و صعبالعبور، ضمن رعایت نکات ایمنی، از همراه داشتن تجهیزات لازم و راهنمایان محلی اطمینان حاصل کنند.
