امارات متحده عربی در حال تعمیق اتحاد خود با اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین ، کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل گزارش داد که ابوظبی تصمیم گرفته است این اتحاد را گسترش دهد تا شامل یک همکاری عملیاتی در میدان شود.

این گزارش افزود که امارات متحده عربی امروز به نزدیکترین شریک عرب "اسرائیل" تبدیل شده است.

درهمین ارتباط، فایننشال تایمز دو روز پیش فاش کرد که اسرائیل سیستم‌های تسلیحاتی پیشرفته‌ را برای کمک به مقابله با موشک‌ها و پهپادهای ایرانی به امارات فرستاده است.

به گزارش فایننشال تایمز، رژیم اسرائیل همچنین اطلاعات حیاتی و به موقعی را در اختیار امارات قرار داده است.

یک مقام منطقه‌ای به این روزنامه گفت که این استقرار یکی از اولین نمونه‌های همکاری دفاعی قابل توجه بین دو طرف است.

وزارت امور خارجه آمریکا روز گذشته از تصویب مجموعه‌ای از معاملات تسلیحاتی بالقوه با اسرائیل، قطر، کویت و امارات متحده عربی به ارزش میلیاردها دلار خبر داد.

این اعلام موضع آمریکا پس از آن صورت می‌گیرد که یک گزارش اسرائیلی از استقرار یک سامانه پدافند هوایی با نیروهای عملیاتی اسرائیلی در داخل خاک امارات متحده عربی در جریان تجاوز علیه ایران پرده برداشت.