۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۶:۳۸

کانال ۱۲ اسرائیل:

امارات متحده عربی در حال تعمیق اتحاد خود با اسرائیل است

کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل گزارش داد که امارات متحده عربی دیگر سعی در پنهان کردن ماهیت رابطه خود با "اسرائیل" ندارد، زیرا اکنون آشکارا به سمت تعمیق اتحاد استراتژیک خود حرکت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین ، کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل گزارش داد که ابوظبی تصمیم گرفته است این اتحاد را گسترش دهد تا شامل یک همکاری عملیاتی در میدان شود.

این گزارش افزود که امارات متحده عربی امروز به نزدیکترین شریک عرب "اسرائیل" تبدیل شده است.

درهمین ارتباط، فایننشال تایمز دو روز پیش فاش کرد که اسرائیل سیستم‌های تسلیحاتی پیشرفته‌ را برای کمک به مقابله با موشک‌ها و پهپادهای ایرانی به امارات فرستاده است.

به گزارش فایننشال تایمز، رژیم اسرائیل همچنین اطلاعات حیاتی و به موقعی را در اختیار امارات قرار داده است.

یک مقام منطقه‌ای به این روزنامه گفت که این استقرار یکی از اولین نمونه‌های همکاری دفاعی قابل توجه بین دو طرف است.

وزارت امور خارجه آمریکا روز گذشته از تصویب مجموعه‌ای از معاملات تسلیحاتی بالقوه با اسرائیل، قطر، کویت و امارات متحده عربی به ارزش میلیاردها دلار خبر داد.

این اعلام موضع آمریکا پس از آن صورت می‌گیرد که یک گزارش اسرائیلی از استقرار یک سامانه پدافند هوایی با نیروهای عملیاتی اسرائیلی در داخل خاک امارات متحده عربی در جریان تجاوز علیه ایران پرده برداشت.

    • احمد IR ۰۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      حکام امارات عربی متاسفانه افکارانحرافی دارندوباسرسپردگی به آمریکاوصهیونیستهای جنایتکاراسرائیل میخواهندبه توهم قدرت برسندامانمیدانندکه افساربردگی رابرگردن خود ومردم بیچاره امارات انداخته اند
      • گوزانی IR ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
    • احمد IR ۰۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      این اتحاد امارات بااسرائیل، دشمنی واضح وآشکارامارات با ملت مظلوم عرب درغزه ولبنان وفلسطین ونادیده گرفتن کشتاربیرحمانه اعراب توسط اسرائیل است.امارات ازاین پس تاوان سختی خواهدداد!
    • م. راد FR ۰۸:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      این احمق ها فقط دارند گور خود را می کنند! حاصل اتحاد با امریکا برایشان جنگ بود، ثمره ای اتحاد با صیونیست های کودک خوار تجزیه و نابودی رژیم امارات خواهد بود به اذن خدا ! همچنان که همین حالا هم زمزمه های آن بلند شده. مدیریت اینکار اما در دست ایران است. کافی که ایران در مذاکرات با امریکا قدری استقامت نشان بدهد و فشار به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تا حدودی ادامه پیدا کند که به تعمیق شکاف بین عربستان و امارات و از طرف دیگر شارجه و دوبی بیانجامد. می شود برای همیشه از شر تهدید امنیتی امارات خلاص شد.
    • علی IR ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      متاسفانه حکام فاسدوسرسپرده امارات متحده نه تنهاازشکست مفتضحانه وپندآموزجبهه غربی..صهیونیستی درمقابل اراده وتوان محورمقاومت وایران درس لازم رانگرفتند بلکه اصراربرراه غلط ومنسوخ شده پوسیده قبلی دارند....برتراند راسل چه خوب میگوید که کسی که ازتجربه مجانی ورایگان دیگران درس وعبرت نگیردلاجرم مجبوراست باهزینه گزاف همان تجربه شکست خورده راتکرارکند!!!!حکام احمقی که تجربه رایگان دوازده جنگ قبلی وشکست خفت باراردوگاه شیطان رابه کل فراموش کردندونادیده گرفتند!!!امروزضربه خوردندوفرداکسی نمیداندچه خواهدشد؟؟
    • IR ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      ایران که کاری به کشورهای عربی نداره این اسرائیله که مشکل داره با کشورهای عربی

