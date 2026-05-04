به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اظهارات علیرضا پورسلمان رئیس و محسن وحدانی دبیر فدراسیون شمشیربازی در مورد علی پاکدامن، این ملی پوش شمشیربازی ایران با ارسال متنی برای گروه ورزشی خبرگزاری مهر، به صحبت های آنها واکنش نشان داد.
در توضیح علی پاکدامن آمده است:
«در روزهایی هستیم که بیش از هر زمان و هر چیز به اتحاد، احترام و همبستگی نیاز داریم تا بتوانیم روزهای سخت و دشوار را کنار یکدیگر پشت سر بگذاریم. از مردم کوچه و خیابان، کارگر و کارمند، پرستار و پزشک، مهندسان و دانشمندان گرفته تا ورزشکاران و آنهایی که همگی برای سرافرازی ایران تلاش میکنند، نباید از مسیر همبستگی خارج شویم تا بتوانیم به روزهای آرامش و پیروزی دست پیدا کنیم.
در شرایطی که در تمام سالهای عمر ورزشیام در رشته شمشیربازی و اسلحه سابر، فقط برای سربلندی نام ایران تلاش کردهام و این روزها را به نوعی روزهای انتقال تجربه به جوانها میدانم، بیش از هر چیز انتظار دارم در رشتهای که متعلق به من و دیگر قهرمانان، ورزشکاران و مربیان این رشته است، مورد احترام قرار بگیرم. آن هم در زمانی که در هفتهها و ماههای اخیر نیاز بوده تا روزهای بیشتری را در کنار خانوادهام سپری کنم، اما باوجود سفر خانوادگی دست از تمرین برنداشتم تا هر زمان که لازم شد به تیم ملی ایران خدمت کنم.
با این حال اخیراً شاهد مصاحبههایی از سوی مقامات فدراسیون شمشیربازی بودهام که علاوه بر ارائه اطلاعات نادرست، ابهامات را هم بیشتر کردهاند. اشاره به مواردی از جمله اینکه من بدون هماهنگی سفر خانوادگیام را انجام دادهام یا اینکه در فرآیند اخذ ویزای اروپا و کره جنوبی، فدراسیون همکاری لازم را انجام داده و اینجانب را مقصر جلوده دادهاند که برنامه خود را با فدراسیون هماهنگ نکردهام.
طبیعتاً این اختیار سرمربی تیم ملی و فدراسیون شمشیربازی است تا درباره نفرات اعزامی تیم ملی به مسابقات مختلف بینالمللی تصمیمگیری کنند و همانطور که من در تمام سالهای اخیر و با افتخار اردوها، تمرینات پرفشار، دوری از خانواده، مصدومیتها و مسائلی از این دست را تحمل کردهام تا برای ایران افتخار کسب کنم، اکنون هم تابع تصمیمات هستم اما به عنوان عضو کوچکی از خانواده شمشیربازی، انتظار ندارم که مورد بی احترامی قرار بگیرم و هر بار شاهد مصاحبهای از سوی مقامات فدراسیون باشم که از روی بی اطلاعی اذهان را نسبت به ورزشکار خود و عضوی از خانواده شمشیربازی منحرف میکنند.
با تأکید بر اینکه سفر خانوادگی اخیر با هماهنگی و اطلاعرسانی به مقامات وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و فدراسیون شمشیربازی بوده، در این مدت به طور انفرادی تمریناتم را دنبال کردهام تا به عنوان نفر اول ایران در رنکینگ فدراسیون جهانی، هر زمان که لازم بود در خدمت تیم ملی باشم. با این حال فدراسیون در موارد اخیر که شرایط برای اخذ ویزا و اعزام به مسابقات مختلف با مشکل مواجه شده، سعی داشته علی پاکدامن را مقصر جلوه دهد که این اقدام به دور از اخلاق و احترام بوده است.
اخیراً دبیر فدراسیون شمشیربازی صحبتی انجام داده که انجام چنین مصاحبهای ناشی از بیاطلاعی و بی اخلاقی بوده است. در ابتدا دبیر فدراسیون اعلام کرده «احتمال میدهیم که پاکدامن به خاطر موضوع گرین کارت شرایط خروج از آمریکا را نداشته باشد و به همین دلیل نتوانسته باوجود اقدامات و هماهنگی های فدراسیون، برای ویزای محل برگزاری رقابتهای اخیر اقدام کند.» جملاتی که از اساس اشتباه است، چرا که نوع ویزای اینجانب به گونهای نیست که شرایط خروج از آمریکا را نداشته باشم.
از سوی دیگر در شرایطی که این اطلاعرسانی غلط با جمله «احتمال میدهیم» آغاز شده که خود نشانگر بیاطلاعی است، اما این مصاحبه با عنوان «شرایط خروج از آمریکا را ندارد» منتشر شده که از قطعی بودن این استعاره غلط خبر میدهد.
در این زمینه هم از دبیر فدراسیون شمشیربازی و هم از رسانههایی که همیشه برای من مورد احترام بوده و هستند و خود را مدیون زحمات این رسانهها میدانم انتظار دارم که اگر موضوعی برای آنها با ابهام همراه است، ابهامات و پرسشهای خود را مطرح کنند و مطمئن باشند که واقعیت را با آنها در میان خواهم گذاشت اما در چنین شرایطی دور از انتظار است که ارائه اطلاعات غلط موجب بر هم زدن ذهنیت و همچنین از بین بردن احترام شود.»
