فالکون هوی پس از یک سال ونیم با ماهواره ۶ تنی به فضا می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، در همین راستا یک موشک فالکون هوی همراه ماهواره ارتباطی عظیم ViaSat۳ F۳ امروز(۲۷ آوریل) از مقر فضایی کندی در ایالت فلوریدا در یک بازه ۸۵ دقیقه ای که از ساعت ۱۴:۲۱ دقیقه به وقت گرینویچ آغاز می شود، به فضا پرتاب خواهد شد.

در فالکون هوی سه بوستر نخست اصلاح شده موشک فالکون ۹روی هم قرار گرفته اند. بوستر مرکزی این موشک یک قسمت بالایی نیز دارد که با محموله یکپارچه شده است.

این بوسترها با هم، هنگام پرتاب حدود ۵.۱ میلیون پوند پیشرانه تولید می کنند و به این ترتیب فالکون هوی دومین پرتابگر قدرتمندی خواهد بود که در حال حاضر فعال است.

باید در نظر داشت موشک SLS ناسا که به ماه سفر کرد، ۸.۸ میلیون پوند پیشرانه تولید می کند. همچنین استارشیپ متعلق به اسپیس ایکس نیز ۱۶.۷ میلیون پوند پیشرانه هنگام پرتاب تولید می کند که هم اکنون در حال توسعه است.

موشک فالکون هوی در فوریه ۲۰۱۸ میلادی رونمایی شد و در یک پرواز آزمایشی، خودروی «رود استار» تسلا را به مدار دور خورشید برد. فالکون هوی از آن زمان تاکنون بیش از ۱۰ ماموریت دیگر انجام داده که همه آنها موفقیت آمیز بوده اند. اما این موشک آخرین بار در اکتبر ۲۰۲۴ میلادی پرتاب شد و پس از آن تابه اکنون عملیاتی انجام نداد.

ViaSat۳ F۳ یک ماهواره ۶.۶ تنی است که به مدار زمین ثابت در ارتفاع ۳۵ هزار و ۷۸۶ کیلومتری زمین پرتاب می شود. در این ارتفاع سرعت مداری با سرعت چرخش زمین یکسان است و در نتیجه ماهواره ها می توانند برفراز یک منطقه از زمین به طور مداوم باقی بمانند. ماهواره مذکور سرویس پهنای باند را برای مشتریان در منطقه آسیا و اقیانوسیه فراهم می کند.