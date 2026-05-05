به گزارش خبرگزاری مهر، پویش شعر، داستان، خاطره‌نگاری و نثر ادبی «ایران پیروز» ویژه کودکان و نوجوانان ۷تا ۱۸ سال با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری خانه کتاب و ادبیات ایران و دفتر ادبیات و زبان فارسی معاونت امور فرهنگی برگزار می‌شود.

کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۸ سال می‌توانند آثار خود را در قالب شعر، داستان، خاطره‌نگاری یا متن ادبی با محوریت شهامت و شجاعت، امید و پیروزی برای این پویش ارسال کنند.

آثار می‌توانند به صورت پیام متنی یا فایل word باشند و علاقه‌مندان می‌توانند در بخش‌های مختلف پویش شرکت کنند.

ارسال حداکثر ۳ اثر در هر بخش امکان‌پذیر و مهلت ارسال آثار: سوم خرداد (۱۴۰۵) همزمان با سالروز فتح خرمشهر است.

عموم علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق پیام‌رسان بله و شاد به نشانی @iranepirooz۱۴۰۵ ارسال کنند.