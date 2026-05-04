«پردیس اندیشه» با هدف تقویت نهضت خیابانی در شهرکرد آغاز به کار کرد

سجاد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور بالغ بر ۶۰ شب مردم در خیابانها و میادین شهر شهرکرد و اعلام آغاز به کار «پردیس اندیشه» با رویکرد جهاد تبیین در خیابان آیتالله کاشانی، اظهار کرد: این پردیس به همت مجموعهای از گروههای مردمی و فعالان فرهنگی کار خود را آغاز کرده و تلاشی برای گفتمانسازی است.
مسئول روابط عمومی و مرکز رسانه انقلاب اسلامی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه جهاد تبیین و روشنگری در کنار پرداختن به سایر خدمات فرهنگی و خدماتی در جریان اجتماعات شبانه مردم یک ضرورت است، ادامه داد: خلأ گفتمان و مباحث تبیینی و بصیرتی در این شبها مشهود بود لذا فعالان فرهنگی بر حسب وظیفه اقدام به راهاندازی یکی از بزرگترین موکبهای تبیینی و فرهنگی سطح شهرکرد کردند.
محمدی بیان کرد: تلاش داریم تا با بهرهگیری از ظرفیت اساتید توانمند حوزوی و دانشگاهی به شبهات گروههای مختلف مردمی پاسخ داده شود که در این راستا چند اقدام را در این پردیس در دستور کار قرار دادیم.
وی با بیان اینکه فعالیتهای پردیس اندیشه هر شب تا عید سعید غدیر به فعالیت میپردازد، افزود: خیابان آیتالله کاشانی فاقد مسجد است لذا نمازهای جماعت مغرب و عشاء در این پردیس برقرار است؛ بعد از اقامه نماز، دعا و مناجات و استغاثه خاصه دعای چهاردهم صحیفه سجادیه و دعای توسل که توصیه امام شهید برای نصرت جبهه حق است، برگزار میشود.
محمدی تصریح کرد: راهاندازی پاتوق گفتگو، جلسات پرسش و پاسخ و میزگردهای گفتمانی با محوریت مسائل روز و حضور اساتید استانی و کشوری از دیگر دستور کارهای پردیس اندیشه است که در شب افتتاحیه سه نشست تخصصی با سخنرانی اساتید برجسته حوزه و دانشگاه برگزار شد.
این فعال فرهنگی استان از راهاندازی سینمای جنگ با هدف جذب بیشتر مخاطبان در پردیس اندیشه خبر داد و گفت: با همفکری هنرمندان و منتقدان سینما انتخاب فیلمها و پخش برای مردم در گروههای مختلف سنی با ذائقههای گوناگون را در دستور کار قرار دادیم.
محمدی در پایان گفت: پردیس اندیشه با برنامههای متنوع تلاش دارد تا خیابان را تقویت کند و بر شور و شعور نهضت خیابانی مردم در این شبهای حماسه و اقتدار بیفزاید.
یادآور میشود، پردیس اندیشه واقع در بلوار آیتالله کاشانی، نبش کوچه ۵٢ هر شب میزبان مردم در تجمعات مردمی شبانه در شهرکرد است.
