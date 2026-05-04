خداداد عزیزی تبرئه شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دیدار تیم‌های ملوان بندرانزلی و تراکتور در هفته بیست و دوم لیگ برتر فصل 1405-1404 حاشیه هایی را به همراه داشت که کار را به کمیته انضباطی و حالا کمیته استیناف کشید.

حالا که بیش از 60 روز از برگزاری آن مسابقه سپری می‌شود، کمیته استیناف در رأی خود که صبح امروز صادر کرده، از تبرئه خداداد خبر داده است.

رأی تجدید نظر خواهی باشگاه تراکتور تبریز به شرح زیر است:

در خصوص استیناف باشگاه تراکتور تبریز نسبت ‌به رأی شماره ۱۷۹۶ مورخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت خداداد عزیزی مدیر باشگاه تجدیدنظرخواه به ۲ میلیارد ریال جریمه نقدی به‌دلیل بدرفتاری در قبال مقام غیررسمی در جریان مسابقه فوتبال مقابل تیم ملوان بندر انزلی از سری مسابقات لیگ برتر صادر گردیده است، با عنایت به مفاد گزارش ناظر مسابقه ملاحظه می‌گردد اظهارات خداداد عزیزی در روند مسابقه عادی بوده و اقدامات ایشان دلالت بر رفتار یا گفتار توهین‌آمیز ندارد لذا این بخش از دادنامه با توجه به مفاد لایحه اعتراضیه و مندرجات پرونده نقض و درخصوص تخلف انتسابی به نامبرده به استناد ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال حکم بر برائت صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.