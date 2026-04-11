مخالفت AFC تراکتور را به حرکت درآورد/ دغدغه بزرگ سرخپوشان در آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور در مرحله یک هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا، باید روز سه‌شنبه ۲۵ فروردین ماه برابر شباب الاهلی قرار بگیرد.

تراکتور به دلیل شرایط جنگی خواهان تغییر محل برگزاری بازی شد اما AFC قبول نکرد.

خداداد عزیزی مدیر تراکتور با اشاره به این موضوع گفت: فردا صبح به صورت زمینی به ترکیه می‌رویم و یکشنبه به عربستان پرواز می‌کنیم. AFC گفت حالا که آتش بس شده باید بازی کنید وگرنه جریمه و محروم می‌شوید.

شایان ذکر است سدلار مدافع صربستانی، اودیل خامروبکف هافبک دفاعی تیم ملی ازبکستان، تیبور هلیلوویچ و دوماگوی دروژدک و تومیسلاو اشتراکالی از کرواسی و رگی لوشکیا از آلبانی ۶ بازیکن تراکتور هستند که قرار است به اردوی این تیم در خارج از کشور اضافه شوند.