تبدیل کسر امتیاز مس به جریمه میلیارد تومانی/ رد دادنامه چادرملو

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته استیناف در خصوص دو پرونده اعلام نظر نهایی کرد که به شرح زیر است:

* در خصوص تجدید نظر خواهی باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس شهر بابک نسبت به دادنامه شماره ۵۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۰ کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدید نظرخواه به (۱) پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت تماشاچیان در شش مسابقه بابت عدم رعایت ۱۰ معیار از معیارهای درجه A موضوع آئین نامه صدور مجوز باشگاهی ملی لیگ آزادگان (۲) پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۳/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت عدم رعایت ۴ معیار از معیارهای درجه (۳) کسر سه امتیاز در مسابقات فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در صورت عدم کسب مجوز ملی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ دادنامه بدوی به علاوه ممنوعیت از جذب بازیکنان خارجی بابت عدم دریافت مجوز ملی بر اساس گزارش مسئول محترم صدور مجوز حرفه ای باشگاهی صادر شده است. نظر به اینکه تجدید نظرخواه با اعطای مهلت از سوی کمیته انضباطی و استیناف فدراسیون فوتبال ، اقدام به رفع بخش زیادی از نواقص اعلامی کرده است لذا با توجه به رویکرد و اهتمام باشگاه در رفع نواقص که مستوجب اعمال تخفیف و تبدیل تنبیهات مندرج در حکم اصداری در راستای ماده ۹۳ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال میباشد لذا مستنداً به مواد ۹۳ و ۱۰۶ مقررات مذکور ضمن رد تجدید نظرخواهی به عمل آمده دادنامه صادره با تبدیل مجازات کسر امتیاز به جزای نقدی به مبلغ سی میلیارد ریال و حفظ سایر قسمتها ، تائید و اعلامی شود رای صادره قطعی است .

* در خصوص استیناف شرکت ورزشی چادرملو اردکان نسبت به رای شماره ۱۷۹۵ مورخ ۱۴۰۵/۱/۲۳ کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت آقای حامد طباطبایی باشگاه چادرملو به مبلغ ۵۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی بدلیل نقض ماده ۸۹ حضور در زمین علیرغم محرومیت در جریان مسابقه فوتبال بین دو تیم از سری مسابقات لیگ برتر صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام میگردد . رای صادره قطعی است .