مستندنگاری و بازنمایی واقعه تسخیر سفارت آمریکا در «عملیات لوتوس»

یادداشت مهمان ـ طاهره ساکی، نویسنده: این یادداشت به تحلیل رمان «عملیات لوتوس» اثر شیما جوادی از منظر روایت‌شناسی تاریخی و نقد ادبی می‌پردازد. با تمرکز بر سازوکارهای پیوند «تخیل رمان‌گونه» و «واقعیت تاریخی»، نشان داده می‌شود که این اثر، با وجود برخورداری از پژوهشی مستند و قوی، در بخش شخصیت‌پردازی و انسجام روایی با چالش‌های مهمی روبه‌روست. همچنین، با استفاده از چارچوب نظریه «رمان تاریخی» (لوکاچ، ۱۹۳۷) و مفهوم «فراواقعیت» (بودریار، ۱۹۸۱)، تقابل مفاهیم ایدئولوژیک و روایت‌گری در این اثر بررسی می‌شود.

«عملیات لوتوس» نوشته شیما جوادی از نشر بین‌الملل با ۳۴۸ صفحه، بررسی تعامل فراواقعیت‌گرایی(داستان) و مستندنگاری در بازنمایی واقعهٔ تسخیر سفارت آمریکا»به عنوان یک رمان تریلر جاسوسی_تاریخی، در تلاش برای بازسازی رویداد تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ از زاویه نفوذ اعضا سازمان مجاهدین خلق است.. و این نوشتار در پی آن است تا با روش تحلیل محتوای کیفی و رویکرد روایت‌شناختی، وجوه قوت و ضعف اثر را در سه سطح ساختاری، محتوایی-تاریخی و روان‌شناختی شخصیت‌ها بررسی کند.

۱. مبانی نظری: رمان تاریخی به مثابه روایت دیالکتیک

بر اساس نظریه جرج لوکاچ در کتاب «رمان تاریخی» (۱۹۳۷)، رمان تاریخی موفق اثری است که در آن «خاص» (رویدادهای جزیی و شخصیت‌ها) بتواند «کل» (جریان تاریخ) را بازتاب دهد. از سوی دیگر، ژان بودریار در مفهوم «فراواقعیت» (Simulacra and Simulation, 1981) بر این نکته تأکید می‌کند که بازنمایی واقعیت در رسانه و ادبیات، می‌تواند به ایجاد «واقعیتی برساخته» بینجامد که گاه از واقعیت اولیه اثرگذارتر می‌شود. این دو چارچوب، برای تحلیل «عملیات لوتوس» به عنوان روایتی که در مرز واقعیت و تخیل حرکت می‌کند، به کار گرفته می‌شود.

۲. تحلیل ساختار روایی و ژانر اثر

رمان از الگوی روایی «تعلیق دوگانه» بهره می‌برد:

· تعلیق بیرونی (ترس از کشف نفوذی‌ها)

· تعلیق درونی (تضاد وفاداری سازمانی در مقابل پذیرش گفتمان انقلابی).

این الگو از نظر فرم، کارکردی مشابه الگوی تریلرهای جاسوسی کلاسیک (مثل آثار جان لوکاره) دارد، اما با تفاوت مهم پیش‌زمینه تاریخی مستند. با این حال، شاهد تخفیف نقش قهرمان اصلی (فرنگیس) به نفع شخصیت مکمل (اکرم) هستیم که بر اساس نظریه «ساختارگرایی روایت» (پراپ، ۱۹۲۸) می‌تواند به عنوان «جابه‌جایی کنشگر اصلی» مورد نقد قرار گیرد.

ژانر: تریلر جاسوسی به مثابه بستر روایی

تری‌لر جاسوسی (Spy Thriller) به عنوان زیرژانری از ادبیات پلیسی-هیجانی، عموماً بر پایه‌ی تعقیب و گریز اطلاعاتی، نفوذ در ساختارهای دشمن، و تقابل ایدئولوژیک میان دو جبهه متخاصم شکل می‌گیرد. بر اساس نظریه‌ی جری ویت در کتاب «ژانر و زیرژانرهای تریلر»، سه مؤلفه اصلی این گونه عبارتند از:

۱. فضای پارانویایی (احساس نظارت دائمی و احتمال خیانت)

۲. دوگانگی هویتی (شخصیت‌هایی با نقش‌های متضاد یا پنهان)

۳. بازی اطلاعاتی (جمع‌آوری، تحریف یا سرقت اسناد محرمانه).

رمان «عملیات لوتوس» با قراردادن شخصیت‌های نفوذی در بستر تاریخی تسخیر سفارت، از این الگو بهره می‌برد، اما با تلفیق مستندات تاریخی، آن را از حالت صرفاً سرگرمی‌محور خارج کرده و به اثری با پتانسیل تحلیل سیاسی-تاریخی تبدیل می‌کند.

که البته در اثر مذکور، تلاش نویسنده در پرورش «فضای پارانویایی» برای شخصیت‌ اصلی (فرنگیس) راضی کننده نیست و همچنین فقدان تقابل اطلاعاتی پیچیده میان نفوذی‌ها و مقامات امنیتی داخلی، باعث می‌شود اثر در رسیدن به اوج‌های هیجانی مرسوم در گونه تریلر جاسوسی کلاسیک (نظیر آثار جان لو کاره) چندان موفق نباشد.

۳. تحلیل محتوایی-تاریخی: دقت پژوهش و خلأهای روایی

نقاط قوت:

· ارائه مستندات تاریخی درباره‌ی نقش سفارت آمریکا به عنوان ایستگاه سیا و مداخلات آن در امور ایران (با استناد به اسناد منتشرشده پس از تسخیر سفارت).

· تصویرسازی دقیق از سازوکار درون‌سازمانی مجاهدین خلق، از جمله نهاد نظارت مخفی (مطابق یافته‌های تاریخ شفاهی درباره تشکیلات امنیتی این سازمان).

نقاط ضعف:

· غفلت از پیشینه تعامل سازمان مجاهدین با سفارت: با وجود اشاره به عملیات لوتوس، نویسنده از ذکر حمله پیشین اعضای این سازمان به سفارت در بهمن ۱۳۵۷ (که در منابعی چون تسخیرسفارت‌امریکا/ از سیدمحمدهاشم‌پور یزدان پرست آمده) خودداری کرده است. این امر می‌توانست به غنای بافت تاریخی اثر کمک کند.

· تقلیل گرایش‌های ایدئولوژیک: تضاد درونی اکرم بین مارکسیسم و گرایش به گفتمان انقلاب اسلامی، نیازمند واکاوی عمیق‌تر روان‌شناختی-اجتماعی بود که در روایت فعلی به سطحی‌ترین شکل ممکن (معاشرت با شیرین و تأثیر جلسات اخلاق) تقلیل یافته است.

۴. تحلیل شخصیت‌پردازی: از الگوی کلیشه‌ای تا امکان‌های استفاده‌نشده

بر اساس نظریه شخصیت‌پردازی( فورستر، ۱۹۲۷)، شخصیت «اکرم» اگرچه شخصیتی پویاست و به ظاهر دچار تحول می‌شود، اما این تحول بیشتر به صورت «گسست ناگهانی» نمایش داده می‌شود تا «تغییر عمیق و باورپذیر». در مقابل، شخصیت «فرنگیس» در طول روایت ثابت باقی می‌ماند و از نظر روان‌شناختی به عنوان یک «عامل صرف» عمل می‌کند و اصطلاحا شخصیت ایستایی دارد.. که با موضوع تحول شخصیت اصلی که از لوازم شخصیت پردازی در رمان است، تناقض دارد.

همچنین، شخصیت «میرزا» (عنصر نظارتی سپاه) فاقد عملکرد فعال در پیشبرد یا ایجاد مانع جدی است که با منطق «تعادل کنش و واکنش» در روایت‌های داستانی در تضاد است.

۵. نثر، ویراستاری و بازنمایی زبانی

با وجود روان بودن نسبی نثر، در چند مورد متن از نظر ویرایش ادبی دچار ضعف است:

· غلط‌های تایپی و توصیف های تکراری

· استفاده محدود از شاخصه‌های زبانی دوره تاریخی (مانند گفتمان‌های رایج در دهه ۱۳۶۰).

که این موارد نیز می‌توانست با رویکرد زبان‌شناسی تاریخی (بر اساس نظریه باختین درباره «چندصدایی») غنای بیشتری یابد.

«عملیات لوتوس» اثری پژوهشی-رواییست که درصدد پر کردن خلأ روایی موجود در بازنمایی واقعه‌ی تسخیر سفارت امریکا از زاوایای مختلف از جمله اعضا سازمان مجاهدین خلق (که حضوری پر رنگ در این واقعه داشتند) برآمده است.مطالعه این کتاب در شناخت جزئیات این برش حساس از تاریخ معاصر کشورمان برای هر ایرانی جالب توجه است.