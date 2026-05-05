به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ کالابرگ گروهی از ایرانیان شارژ شد.
بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یارانه غیرنقدی ویژه متولدین ۱۴۰۵ به مبلغ ۲ میلیون تومان به حساب مادران واریز میشود. این مبلغ امروز شارژ شد.
این کمک هزینه خانواده، ماهانه شارژ شده و تا دو سالگی کودک ادامه دارد.
همچنین در ادامه کمک معیشت دولت در شرایط سخت اقتصادی فعلی، کالابرگ یک میلیون تومانی خانوارهای درآمدی که رقم انتهای کد ملی سرپرستان آنها ۰، ۱ و ۲ است و نیز خانوادههای حمایتی (تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی) امروز شارژ شد. این افراد میتوانند با مراجعه به فروشگاههای خرد و زنجیرهای مبادرت به خرید اقلام مشمول طرح کنند.
اقلام کالابرگ شامل گوشت مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کمچرب، ماست کمچرب و پنیر یو اف است. به این فهرست، انواع میوه و سبزیجات نیز افزده شده و کالابرگ ویژه کودکان هم به اضافه شیر خشک و پوشک است.
مهلت خرید اعتبار کالابرگ اردیبهشت ماه تا پایان خرداد اعلام شده است.
