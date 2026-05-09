  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۶

فردا کالابرگ کد ملی‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ می‌شود

فردا کالابرگ کد ملی‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ می‌شود

فردا یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم انتهایی کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم انتهایی کد ملی ۰، ۱ و ۲ به همراه خانوارهای حمایتی (تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی) و خانواده‌های نیروهای مسلح به ازای هر نفر یک میلیون تومان شارژ شد.

در ادامه کمک معیشت دولت در شرایط سخت اقتصادی فعلی، فردا یکشنبه ۲۰ اردیبهشت کالابرگ یک میلیون تومانی خانوارهای درآمدی که رقم انتهای کد ملی سرپرستان آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است، شارژ می‌شود. این افراد می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های خرد و زنجیره‌ای مبادرت به خرید اقلام مشمول طرح کنند.

اقلام کالابرگ شامل گوشت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کم‌چرب، ماست کم‌چرب، پنیر و انواع میوه و سبزیجات است.

بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهلت خرید اعتبار کالابرگ اردیبهشت ماه تا پایان خرداد است.

گفتنی است، یارانه غیرنقدی سایر خانوارهای ایرانی ساکن در کشور جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.

به گفته ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش مبلغ کالابرگ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند پیشنهاد برای افزایش مبلغ کالابرگ به دولت ارائه داده است. در صورت تصویب افزایش مبلغ کالابرگ در هیئت‌دولت، مابه‌التفاوت مبلغ یارانه اردیبهشت ماه در اعتبار خرداد ماه لحاظ شده و واریز می‌شود.

در حال حاضر ۸۶.۹ میلیون نفر از ایرانیان، مشمول طرح کالابرگ شده و سایر خانوارها در صورت تمایل می‌توانند با مراجعه به سامانه سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سامانه حمایت برای دریافت این یارانه غیرنقدی مبادرت به ثبت درخواست خود کنند.

کد مطلب 6824135
فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • کورش رستمی IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      0 0
      پاسخ
      پس این همه تبلیغ کردید بخاطر تورم کالابرگ بیشتر می‌شود دریغ از یک ریال اضافی
    • کورش رستمی IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      0 0
      پاسخ
      با کالا برگ جدید می‌شود یک چهارم کالایه سری آخر را خرید دریغ از یک ریال اضافه شدن فقط تبلیغ درمانی مگر شما همینجا هر روز نمی‌گفتند بخاطر تورم این دوره کالا برگ بیشتر می‌شود دریغ از یک شاهی یعنی پنجاه دینار
    • کورش رستمی۴۶۵ IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      0 0
      پاسخ
      سری آخر با کالا برگ یک تومانی میشد سه تا روغن سه لیتری گرفت ولی این سری یک روغن سه لیتری شده یک میلیون و صدوهشتاد هزار تومان
    • IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      0 0
      پاسخ
      چرا تورم دولت پزشکیان در مبلغ کالا برگ اعمال نشده است؟

    پربازدیدها

    پربحث‌ها